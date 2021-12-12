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疫後金山勞動力短缺 「來應徵一律雇用」

編譯組／舊金山電
只要來應徵就雇用，舊金山勞動力危機絲毫不假。（美聯社）
只要來應徵就雇用，舊金山勞動力危機絲毫不假。（美聯社）

隨著疫情繼續和COVID變種病毒的出現，許多人改變職業或提前退休，尤其在生活成本和工資之間存在巨大差距的舊金山，因之而來的勞動力短缺正在危害這個城市。

位於諾谷24街的French Tulip Flowers花店最近掛出了一個牌子，上面寫著： 「我們招聘任何來應徵的人」。該店透露，他們的一名員工在疫情期間退休了，到現在還沒有能夠填補這個空位。「現在，我們將接受任何願意學習並留下來的人，」店主阿布拉莫夫（Andrei Abramov）說。

在SoMa區，高檔披薩餅店Square Pie Guys努力了幾個月招人無果，最後放棄了填補經理助理的職位。聯合創始人斯托勒（Danny Stoller）稱，當他將工資從5萬5千美元提高到7萬美元，並將工作頭銜改為總經理後，才找到一個合格的申請人。

加州的其他地方，由於勞動力短缺，酒店一直在拒收客人。

佛爾森的Hampton Inn酒店有147個房間，但總經理鮑多克（Enid Baldock）最近只能出租其中的117個房間，因為她沒有足夠的員工打掃房間。

「我在有30個房間（可用）的情況下回絕了他們。」 她一邊說，一邊把床單塞進一個洗衣槽，以幫助她的少之又少的服務人員。

在Palladio繁忙的高速公路旁，有85家商店和餐館的一個購物中心，那裡的商家似乎更注重吸引人工而不是顧客，因為在感恩節假期，「現正招聘 」的標誌比黑色星期五的傳單還多。

專家們指出，許多因素在起作用，例如高額的托兒費用、慷慨的政府福利以及生活方式的改變等。這些因素使工人們不太願意接受他們以前工作的報酬和條件。儘管疫情以來已推高了一些零售和餐飲工作的工資，但還不足以克服這一差距。

加州是美國人口最多的州，擁有近4000萬居民，如果它是一個獨立的國家，將成為世界第五大經濟體，勞動力短缺在該州以令人驚訝的方式表現出來。

加州每月新增10萬職缺

自2月以來，加州平均每月增加約10萬個新工作崗位，但盡管如此，該州的失業率仍與內華達州並列全國最高。

2020年3月和4月，在州長紐森(Gavin Newsom)發布全國首個全州範圍內的居家令後，該州失去了270萬個就業機會。自那時起，加州已經重新添回了其中約180萬個工作崗位，或略高於67%。

「COVID持續的時間越長，人們的行為就越會改變。」沙加緬度就業和培訓機構負責勞動力發展的副主任金（Roy Kim）說： 「人們能夠生存的時間越長，並以這種方式進行調整，生活就會因之改變。」

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