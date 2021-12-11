聖他克拉拉縣 首例Omicron病例「完全接種仍染疫」

聖他克拉拉縣新冠疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，加強針很重要，最初的兩針疫苗是不夠的。（記者王子涵／攝影）

聖他克拉拉縣衛生局10日緊急召開記者會，對在該縣發現首例Omicron變種病毒 做出回應。

衛生局局長柯迪（Dr. Sara Cody）表示，被感染患者是完全接種疫苗 的，曾在近期前往佛羅里達州遊玩，並且正計畫施打補強針疫苗。目前，患者僅有輕微症狀並正在隔離中。同時，與該患者密切接觸的人已被提醒進行檢測。

柯迪表示：「儘管我們目前對Omicron變種病毒了解有限，但我們仍然強烈推薦居民施打第三針補強針，幫助身體抵抗Omicron病毒。」

「這是一種新型變種病毒，我們要做的是繼續做好保護措施：疫苗、加強針、口罩、通風、社交距離以及經常做檢測。」柯迪說。

根據衛生局網站的數據，聖縣目前已接種人數超過152萬人，占全縣人口的79.4%，並且已有超過三分之一的接種人群接受了補強針。

聖他克拉縣縣府中文訊息官張繼月（Anne Chang），補強針的接種情況是樂觀的。

她指出，Omicron病毒是通過隨機抽取新冠病毒檢驗結果為陽性的病人樣本，並進行特殊的基因測序才能夠被發現，所以可以推測Omicron病毒已經聖縣社區傳播開來。

「由於聖縣總體疫苗接種率很高，所以目前並沒有出現感染病例激增的狀況。」張繼月說，較於三周前情況，每日感染人數確實有增加，尚不能斷定這是由於新型變種病毒的影響，還是入冬後人們增加室內活動的原因所致。

根據CDC的報告，Omicron病例最常見的症狀是咳嗽、疲勞、淤血或流鼻涕。

聖縣衛生局疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）說：「現在能夠得到的信息是，補強針很重要，最初的兩針疫苗是不夠的。」芬斯特謝柏表示，補強針可以提供額外的防護，降低因新冠病毒導致的重病以及死亡的可能性。

張繼月表示，聖他克拉拉縣的補強針儲備是充足的，市民可以在就近的診所預約到。