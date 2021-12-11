大氣河周末來襲 灣區恐冷到冰點

大氣河風暴將於本周末抵達灣區，預計將帶來數英吋雨量、氣溫可能降至冰點。(Getty Images)

大氣河風暴 將於本周末抵達灣區 ，預計將帶來數英吋雨量，氣溫可能降至冰點。國家氣象局氣象學家賈西 亞(Brain Garcia)表示，來自太平洋西北部的狹窄富含水分的風暴，首先將襲擊北灣，索諾瑪縣預計將於12日凌晨降雨。這場暴風雨，可以達到聖地牙哥加大西部氣象與水分極端評級中心的分級之2或3級，該中心將大氣河流風暴自最弱到最強排列，最高為5級。

暴風雨將於12日在日出時抵達馬連縣。黎明時分期間，灣區核心地區將降雨，大氣河系統集中在馬連縣與聖他克魯茲山脈之間，沿海山脈預期將成為降雨量最大地區。較高海拔可能會降雨6-8英寸。

緊鄰沿海區域如Point Reyes、半月灣、柏斯菲卡(Pacifica)、聖他克魯茲預計將有3-5英吋降雨。低地地區如東灣山谷、德利市、聖馬刁，可能會有1-3英寸降雨。賈西亞表示，大部分風暴將於13日下午遠離、降雨將於14日上午結束。

內華達山脈將可能在風暴期間發生大雪與交通延誤，高海拔地區預期有超過8英尺積雪。沿海山區風速預計為每小時30-40英里、低地區域陣風則為每小時20-30英里。

10日可能是本季節最冷夜晚之一，整個灣區氣溫可能降至30多度。國家氣象局對內陸山谷包括北灣與沙林納山谷(Salinas Valleys)發出結冰警告(freeze waning)，山谷可能出現結霜，氣溫可能在20多度至30多度間。氣象局建議保護好寵物，並將脆弱植物帶進屋內。

另一場風暴也預期將於15日抵達。氣象主管們表示，快速移動冷氣團將自北部穿越，並帶來1或2英寸雨量。

PG&E於10日表示，周末風暴可能因大雨、風勢與山區大雪導致停電。半島停電風險最高，其次是北灣、南灣與東灣。PG&E主管施特倫費爾(Scott Strenfel)聲明指出，鼓勵客戶制定計畫，確保自己與家人安全。氣象團隊正密切追蹤氣象預報，並與現場人員合作，確定準備好安全措施、快速恢復供電。

大氣河將有助緩解北加州乾旱狀況。賈西亞表示，看起來此次風暴系統會出現局部降雨，但不會有大面積淹水，將獲得雨水好處，而不會遭到負面影響。