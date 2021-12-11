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舊金山力推「永久性支持住房擴建」 20年來最大

記者李怡 / 舊金山報導
四個擬議的新項目之一，位於 711 Post Street 的物業。 (圖片來自google)
四個擬議的新項目之一，位於 711 Post Street 的物業。 (圖片來自google)

舊金山市長布里德10日宣布，市府正在推進四個新的永久性支持住房（PSH）項目，新項目將增加最多可容納430人的庇護所和近200套永久支持性住房。舊金山市已承諾購買或租賃1500 套新的永久支持性住房，並為居住在戶外的遊民擴大住房選擇。這些計畫的資金支持來自地方、州和聯邦。早在2020年加州Homekey贈款計畫支持了 360多套住房上線。今年秋天，市議會授權無家可歸者和支持性住房局 (HSH) 在第11區購買另外三處現有房產，並將237個居住單位轉換為支持性住房。

布里德市長說，希望這些永久性住房計畫可以改觀舊金山街道上縱橫的遊民問題，切實改變...
布里德市長說，希望這些永久性住房計畫可以改觀舊金山街道上縱橫的遊民問題，切實改變他們的生活。（記者李怡/攝影）

四個擬議中的新項目大致內容包括：一，與非營利供應商 Urban Alchemy 合作，主要租賃位於 711 Post Street 的物業，作為半集體庇護所；二，與 Tenderloin Housing Clinic 合作，資助位於 505 O'Farrell 的 Garland 酒店的主要租賃和運營，以增加 80 套經濟適用房，並提供現場社會服務；三，將位於第 6 街 74 號的鮑德溫（Baldwin Hotel）酒店從目前用作支持性住房的用途，轉變為大約 180 個單位的成人非聚集庇護所；四，擬收購位於 835 Turk Street 的物業，以便在第 5 區增加多達 114 套永久支持性住房。

布里德市長說，這是20多年來最大的新永久性支持住房擴建計畫。這些新項目將使我們能夠為多達 430 人提供庇護，並為舊金山 194 名無家可歸的遊民提供永久住房。她希望這些永久性住房計畫，可以改變舊金山街道上縱橫的遊民問題，並切實幫助他們開始新的生活。

舊金山無家可歸者和支持性住房局執行董事 Shireen McSpadden 說，住房是解決無家可歸問題的方法，通過繼續擴大獲得住房的機會和新的庇護所模式，可以安置好社區中更多的無家可歸的居民。為有需要的人提供安穩的庇護所和更清潔、更安全的社區和街道環境。

711 Post Street 的擬議主租約將提供 123 個單元（包括單人、雙人和四人單位）為無家可歸者提供臨時的半集體庇護所。物業內提供了多項便利設施，包括每層樓的小臥室、浴室和淋浴間、社區休息室、大堂和前台、商業廚房和餐廳以及入口處的 ADA 升降椅。

庇護 舊金山 加州

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