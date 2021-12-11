灣區竊案為何猖狂？網拍銷贓物飆高價

專家認為，網路販售贓物的便利性，可能助長零售犯罪激增。(美聯社)

零售竊盜犯罪大膽行為令人驚嚇，近來幾周肆虐灣區 商店的竊盜，需要脫手偷取來的LV皮包、可攜式電子產品與非處方過敏藥物，他們可能在跳蚤市場、當鋪以低於零售價格兜售被盜物品，更可能上網非法販售。紀事報報導分析稱，網路提供大量數位市場，保證匿名，價格可高達零售價的80%。這也是灣區零售盜竊犯罪無處不在的原因。

專家認為，網路販售贓物的便利性，可能助長零售犯罪激增。紀事報報導採訪的專為零售商 提供管理軟體的ThinkLP公司主管史波德(Tony Sheppard)指出，零售竊盜有利可圖的主因，就是來自線上市場。這是大多數被盜物品的去處。許多線上市場賣家無須提供驗證有效資訊，可稱自己名字是酷酷鴨(Daffy Duck)，就可開一個帳戶賣東西。

零售業 界領袖也回應這個說法，並指出2019年商店竊盜金額飆升至680億元，其中有138億元發生在加州。組成會員包括Home Depot、Best Buy、Walgreens、CVS、Target等零售商店的「零售產業領袖協會」(Retail Industry Leaders Association)發言人漢森(Michael Hanson)表示，有組織的零售犯罪大幅增加，因為在線上市場出售竊盜物品相當容易。對小偷來說，網路販售有很大優勢，因為大部分線上市場不會查證賣家身分，也不會向消費者提供有關賣家訊息。

「零售產業領袖協會」以及包括零售業者與執法單位組成的「購買安全美國聯盟」(Buy Safe America Coalition)正推動聯邦立法，名為「線上零售市場完整性、通報與公平」(Integrity, Notification and Fairness in Online Retail Marketplaces，簡稱INFORM)的消費者法案，強制要求線上市場收集與驗證有關賣家訊息與身分，也要求向消費者披露賣家聯絡訊息。這些賣家定義在12個月內銷售至少達5000元、或200件獨特商品的賣家。

法案已獲得兩黨支持，正送入國會討論。可能最終成為立法修正案。雖然最初遭到線上賣家強烈反對，但已獲得eBay、亞馬遜、OfferUp與Mercari等線上市場的支持。

包括Target、Best Buy、Nordstrom與Home Depot在內等20家零售商執行長9日也致信國會領袖，敦促通過法案。他們在信中寫道，犯罪份子正利用網路匿名性與部分市場未能驗證賣家的漏洞，這種趨勢導致零售業成為盜賊增加的目標。漢森指出，現在出售商品太容易，可在線上市場脫手數百萬元產品，這是在過去的典當市場無法做到的。