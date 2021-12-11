卡爾多山火連燒67天 父子涉嫌縱火被捕

一對父子涉嫌點燃加州卡爾多山火被捕。（美聯社）

一對父子被控涉嫌引起8月14日從北加州 艾爾杜拉多縣（El Dorado County）開始燃燒的卡爾多山火 （Caldor fire），已被當局收押。

消息來源向沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）表示，66歲的桑莫塞特（Somerset）居民大衛‧史密斯（David Scott Smith）和32歲的佛森（Folsom）居民崔維斯‧史密斯（Travis Shane Smith）被控縱火 ，導致艾爾杜拉多縣、阿馬多縣（Amador）和阿爾平縣（Alpine）共22萬1835畝土地被焚、南太浩湖市（South Lake Tahoe）所有居民撤離。

消息來源說，史密斯父子以依當局發出的「拉米逮捕令」（Ramey warrant）被收押，預計兩人將在艾爾杜拉多縣高等法院被提起刑事訴訟。

消息來源之一稱，火災被發現時，這對父子正在當地騎沙灘越野車。代表兩名嫌犯的律師萊可（Mark Reichel）表示，崔維斯是一名電工，他和他的父親是在卡爾多山火起火點附近看到火焰，然後打電話向911報案。

萊可說：「在法庭提出控方的實際證據和說法之前，沒有理由去想像到底發生了什麼事。這個人沒有理由縱火，除非是意外，不可能是蓄意的。他明確表示，他沒有縱火，只有打電話報案。」

艾爾杜拉多縣檢方、美國森林管理局（U.S. Forest Service）、加州森林防火廳（Cal Fire）和沙加緬度縣（Sacramento County）檢方犯罪實驗室共同對這起大火進行了數月的調查，並發出多項搜查令。

卡爾多山火連續燃燒67天，將小鎮灰熊平地（Grizzly Flat）夷為平地，是加州史上最大的野火之一。