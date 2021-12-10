千禧大廈 4天內又傾斜0.25吋

舊金山千禧大廈四天內又傾斜0.25吋。(Getty Images)

最新監測數據顯示，舊金山 千禧大廈(Millennium Tower)於上個月將第一根測試樁安裝到基岩的四天內，又傾斜0.25吋。

當局自5月開始修復故障塔以來，以監測數據追蹤下沉與傾斜結構下方的沉降、傾斜與水壓水平。由於監測工作開始追蹤北側與西側支撐下沉結構，現已發現建築物在西北角邊緣傾斜超過2呎。

最新數據則是自11月15日至11月19日安裝試樁的四天內，顯示出現新傾斜四分之一吋，測試安裝時則有十分之一吋沉降。同時，建築物結構所處在的米慎街(Mission Street)一側地基下方水壓，出現明顯波動。

水壓水平在建築物結構下方100多呎的不同深度，做有紀錄，當中有一層黏土。資深岩土工程師派克(Bob Pyke)表示，突然波動是警示信號。他認為，追蹤建築物下方100多吃水壓水平的監測圖表數據，雖可發現暴跌的壓力水平迅速回升，但短暫損失可能產生建築物沉降。

派克懷疑，用於清除孔底泥土與水的鑽孔方法，是導致波動成因。他說明，就如將吸管吸進奶昔，有關使用吸力，基本上是從被鑽孔的豎井底抽取水與碎屑，抽吸過程可能對建築物現有地基下的舊黏土層更大區域，造成壓力。

派克指出，雖然米慎街一側的壓力有所恢復，但地基其他部分並未恢復到過去水平。反而觸發建築物地基其他部分的加速沉降。

其他專家則認為，水壓下降證明，目標原設定在限制沉降的做法，並未達到預期效果。柏克萊加大 災難風險管理中心岩土工程師斯托桑德(Rune Storesund)表示，可能因此意外移除想要留在原地的土壤。水壓數據顯示，工程師可做更多方法改進。可能仍會有沉降情況，但須盡可能減到最低。

儘管如此，修復設計師漢堡格(Ron Hamburger)近來向市府官員強調，旨在限制下沉的測試方法，期間所發生的沉降，在預期水平之內。他已獲得市府許可，加裝兩個測試樁。並告知市府官員，額外測試將是必須，有助決定最終使用多少樁以支撐結構。