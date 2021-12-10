全美「居不易」之最 舊金山被擠出前5名

舊金山在12月美國住房最難以負擔的城市中排名第七。（美聯社）

儘管舊金山 現時房價 仍高不可攀，但根據一項最新的房地產 排名，舊金山已被擠出全美住房最難以負擔的前五名。

根據房地產網站「RealtyHop」今年12月的住房可負擔性指數報告（Housing Affordability Index），舊金山現在在美國住房最難以負擔的城市中排名第七，低於11月時的第五名。這項指數報告根據上市房屋的中位數定價，以收入用於住房的平均比例來衡量城市的住房可負擔性。

報告指出，在舊金山，64.35%的家庭收入用於支付房屋貸款和物業稅，而紐約以84.03%的家庭收入用於支付住房費用奪冠，邁阿密以83.18%居次，洛杉磯以81.18%排名第三，紐澤西州紐華克以80.18%排名第四，南加州長堤（Long Beach）以65.5%排名第五。

不過，RealtyHop數據科學家李伊（Shane Lee）解釋，這項排名並不代表舊金山的房價比排名較前的城市便宜，舊金山仍是全美平均房價最高的地區。

李伊表示，舊金山房價過去很貴，現在還是很貴，但由於當地家庭中位數收入高於其他城市，所以排名落後。他還表示，舊金山這個月排名退後，是因為其住房市場發展沒有部分都會區快速，嚴重的通貨膨脹是造成這個問題的原因之一。

李伊指出，由於需求增加、建設放緩，使住房成本不斷上升，尤其是舊金山、紐約、洛杉磯和長堤等地區。

舊金山紀事報（Chronicle）也發現，過去五年來，舊金山大部分社區的房價增長得十分緩慢，有些社區更出現負增長，但北灣和東灣地區的房價增長則快速許多。同時，舊金山租金也遲遲未能恢復到疫前的行情。不過，專家表示，舊金山房地產租賃市場的季節性行為幾乎已恢復到疫前的情形，租金價格很快就能迎頭趕上。