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Omicron來勢洶洶…冬季疫情反撲？衛生官員憂心

編譯組／灣區9日電
灣區最近新冠確診率明顯上升，衛生官員憂疫情捲土重來。（美聯社）
灣區最近新冠確診率明顯上升，衛生官員憂疫情捲土重來。（美聯社）

自舊金山12月1日宣布出現全美首例Omicron變種病毒病例一個多星期以來，加州Omicron病例已增加至13例。不過，衛生官員最擔心的是冬季疫情再起，加州和灣區最近病例激增現象捲土重來，大都分仍是由Delta病毒株引起。

根據舊金山紀事報（Chronicle）的數據分析，灣區過去一周的新冠確診率上升37%，加州上升30%，儘管不到去年同期的三分之一。新冠住院率上升幅度較小，從感恩節以來，灣區新冠住院率上升9%，加州上升11%。

隨著年終假期的到來，衛生官員呼籲民眾重拾熟悉的防疫措施：接種疫苗、在公共室內場所戴口罩、避免群聚、生病要留在家中，經常接受病毒檢測等。

舊金山衛生局發出聲明說：「正如我們所料，隨著人們在節日期間聚會增加，本市、加州和美國的新冠確診病例和住院人數也正在增加。我們正密切觀察數據，注意是否有任何重大變化。」

Delta病例激增已造成美國許多醫院不堪負荷，緬因州和新罕布夏州已啟動國民警衛隊（National Guard）協助筋疲力竭的醫護人員。

由於預測Omicron病毒株會大規模傳播，美國衛生當局9日擴大輝瑞（Pfizer）補強針接種資格給16歲和17歲民眾。

到目前為止，Omicron病毒株還未成為加州的大問題，但官員表示，這個情況未來有可能改變。

舊金山衛生局說：「根據美國社區傳播證據和最近灣區各縣的通報數據，我們知道Omicron已經存在在我們的社區之中，未來將出現更多病例。」

屋崙凱瑟醫院（Kaiser Permanente）近日發現多例Omicron病例，多名已打完補強針的員工染疫，疑與參加一場外州婚禮有關。

在這些染疫的凱瑟員工當中，有一人同時在高地醫院（Highland Hospital）任職。高地醫院母公司阿拉米達醫療系統（Alameda Health System）公關主任巴拉達雷斯（Victoria Balladares）表示，醫院裡有其他11名員工和11名病人與這名染疫員工有過接觸，但檢測結果都呈陰性。

北加州宇洛縣（Yolo County）9日宣布出現首例Omicron病例，是一名已完全接種新冠疫苗的西沙加緬度（West Sacramento）居民，這名病人最近曾前往美國其他地區旅遊。

加州 Omicron 灣區

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