我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼加拉瓜的背叛?斷交背後被制裁的「獨裁者鐘擺」

民主峰會淪圈地運動 恐不利拜登外交布局

槍枝回購 布里德、市府官員攜手相挺

記者李怡／舊金山報導
布里德與市府官員支持槍枝回購活動。（記者李怡／攝影）
布里德與市府官員支持槍枝回購活動。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德、舊金山警察局 (SFPD)、社區團體United Playaz、反槍枝暴力倡導者、槍枝暴力倖存者與家屬，9日在舊金山市政廳門前舉行了槍枝回購活動新聞發布會，並宣布，將於本周六(11日)上午8時至12時在霍華德街（Howard street）1038號舉行年度槍枝回購活動。

槍枝回購活動，為舊金山市民提供了一次將槍枝帶離家庭和社區，減少槍枝犯罪的活動。舊金山的槍枝回購計畫自 2014年開始運作，已回購近2000支槍枝。手槍的回購價格是100元，具攻擊性的武器回購價格是200元。槍枝回購的資金來自慈善捐款和市長住房和社區發展辦公室的贈款。

United Playaz是位於舊金山的暴力預防和青年發展組織。創始人兼執行董事科普斯（Rudy Corpuz Jr.）致力於為孩子們提供一個安全和積極的環境，讓他們遠離街頭暴力犯罪，並確保在槍枝回購活動中收集的每一支槍都將被銷毀。

屆時活動的設置將符合COVID-19的健康要求。United Playaz組織將確保有足夠的空間，供步行參與者與他人保持至少六呎的距離。

本年度槍枝回購活動得到了市長布里德、加州參議員威善高、舊金山市議員楊馳馬、安世輝的支持，並到現場助陣表達控槍的重要性。

布里德表示，不想再看到因為不必要的槍枝暴力，再次失去那些無辜的家人和朋友。更何況很多意外是發生於「幽靈槍」犯罪，這非常令人恐懼和不安。安全的社區環境是需要大家去努力，支持槍枝回購，團結一致，這是可以做到的。

威善高表示，即使是家庭持槍也是不安全的，近些年持槍自殺的比率不斷的攀升，他回憶他的髮小在19年前持槍自殺的事情，感嘆家庭持槍也是悲劇發生的潛在因素。

他說，雖然現在無法控制聯邦政府在做什麼，但是可以控製本地發生的事情，希望有一天回購槍枝的活動，也可以影響到聯邦的決策。威善高強調，在加州通過了全國最嚴格的槍枝安全法，也確實產生了影響。他承諾會在槍枝管控的工作上繼續努力，並全力支持本周六舊金山的槍枝回購活動。

舊金山的槍枝暴力事件急劇增加。上周ShotSpotter系統共檢測到73起涉及槍擊事件，發射了近250發子彈。其中包括在伯納爾高地附近槍擊一名17歲少年的事件。舊金山警察局局長史考特在會議期間接受採訪表示，自聯合廣場團伙盜竊案發生之後，全市商業區以及社區增派警力巡邏，短短的16天犯罪率大約下降了83%。

舊金山警察局和United Playaz通常每年舉辦兩次槍枝回購活動。收集槍枝後，將它們熔化並回收零件以製造珠寶和其他商品，並將這些商品出售，以繼續資助未來的槍枝回購活動。

舊金山 警察 加州

上一則

全美「居不易」之最 舊金山被擠出前5名

下一則

Omicron來勢洶洶…冬季疫情反撲？衛生官員憂心

延伸閱讀

小企業主鬆口氣 舊金山市長給時間改造戶外共享空間

小企業主鬆口氣 舊金山市長給時間改造戶外共享空間
華文媒體圓桌會議 布里德：增加警力保護華埠商戶

華文媒體圓桌會議 布里德：增加警力保護華埠商戶
「點亮舊金山」布里德歡迎市民、遊客回歸市中心

「點亮舊金山」布里德歡迎市民、遊客回歸市中心
玩樂沒戴口罩又被拍到 布里德澄清：屬私人區域

玩樂沒戴口罩又被拍到 布里德澄清：屬私人區域
舊金山市長布里德挺小商業 鼓勵市民當地消費

舊金山市長布里德挺小商業 鼓勵市民當地消費

熱門新聞

加州段純貞牛肉麵代理商Rommie從科技周邊製造業「斜槓」跨足餐飲業。（記者江碩涵／攝影）

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

2021-12-07 17:35
庫比蒂諾Main Street平時非常熱鬧，沒想到發生搶案。（本報檔案照片，記者李榮／攝影）

庫比蒂諾鬧區遇匪用槍抵頭 華男勞力士手表被搶

2021-12-03 02:19
庫市TP Tea奶茶店被砸，商家暫時用木板堵住缺口。（目擊者提供）

矽谷多家餐館被搶 華人顧客全程目擊砸車現場

2021-12-07 22:44
八方雲集2021年9月正式在台灣上市，同時也宣布進軍美國，不僅成為台灣的水餃之光，同時也吸引許多在美華人、尤其是在美台灣人的關注。（本報資料照片）

瞄準華人 八方雲集進軍美西

2021-12-04 02:00
加州檢察長邦塔宣布灣區一盜竊集團已被判刑。（美聯社）

灣區擁800萬元贓物盜竊集團 主謀被判6年

2021-12-04 02:20
屋崙凱瑟醫院爆出11名員工確診新冠肺炎，其中6例已證實是由Omicron病毒引起。（Getty Images）

都參加婚禮…屋崙凱瑟醫院爆集體感染Omicron

2021-12-09 02:18

超人氣

更多 >
兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎

兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎
尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個
美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此
好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼
尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？