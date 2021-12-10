槍枝回購 布里德、市府官員攜手相挺

布里德與市府官員支持槍枝回購活動。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德、舊金山警察 局 (SFPD)、社區團體United Playaz、反槍枝暴力倡導者、槍枝暴力倖存者與家屬，9日在舊金山市政廳門前舉行了槍枝回購活動新聞發布會，並宣布，將於本周六(11日)上午8時至12時在霍華德街（Howard street）1038號舉行年度槍枝回購活動。

槍枝回購活動，為舊金山市民提供了一次將槍枝帶離家庭和社區，減少槍枝犯罪的活動。舊金山的槍枝回購計畫自 2014年開始運作，已回購近2000支槍枝。手槍的回購價格是100元，具攻擊性的武器回購價格是200元。槍枝回購的資金來自慈善捐款和市長住房和社區發展辦公室的贈款。

United Playaz是位於舊金山的暴力預防和青年發展組織。創始人兼執行董事科普斯（Rudy Corpuz Jr.）致力於為孩子們提供一個安全和積極的環境，讓他們遠離街頭暴力犯罪，並確保在槍枝回購活動中收集的每一支槍都將被銷毀。

屆時活動的設置將符合COVID-19的健康要求。United Playaz組織將確保有足夠的空間，供步行參與者與他人保持至少六呎的距離。

本年度槍枝回購活動得到了市長布里德、加州 參議員威善高、舊金山市議員楊馳馬、安世輝的支持，並到現場助陣表達控槍的重要性。

布里德表示，不想再看到因為不必要的槍枝暴力，再次失去那些無辜的家人和朋友。更何況很多意外是發生於「幽靈槍」犯罪，這非常令人恐懼和不安。安全的社區環境是需要大家去努力，支持槍枝回購，團結一致，這是可以做到的。

威善高表示，即使是家庭持槍也是不安全的，近些年持槍自殺的比率不斷的攀升，他回憶他的髮小在19年前持槍自殺的事情，感嘆家庭持槍也是悲劇發生的潛在因素。

他說，雖然現在無法控制聯邦政府在做什麼，但是可以控製本地發生的事情，希望有一天回購槍枝的活動，也可以影響到聯邦的決策。威善高強調，在加州通過了全國最嚴格的槍枝安全法，也確實產生了影響。他承諾會在槍枝管控的工作上繼續努力，並全力支持本周六舊金山的槍枝回購活動。

舊金山的槍枝暴力事件急劇增加。上周ShotSpotter系統共檢測到73起涉及槍擊事件，發射了近250發子彈。其中包括在伯納爾高地附近槍擊一名17歲少年的事件。舊金山警察局局長史考特在會議期間接受採訪表示，自聯合廣場團伙盜竊案發生之後，全市商業區以及社區增派警力巡邏，短短的16天犯罪率大約下降了83%。

舊金山警察局和United Playaz通常每年舉辦兩次槍枝回購活動。收集槍枝後，將它們熔化並回收零件以製造珠寶和其他商品，並將這些商品出售，以繼續資助未來的槍枝回購活動。