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地產商諾斯伍德 共同開發聖馬刁Hillsdale購物中心

記者王子涵／聖荷西報導
希爾斯戴爾購物中心由柏漢農家族於1954年開發，至今已有75年的歷史。(記者王子涵／攝影）
希爾斯戴爾購物中心由柏漢農家族於1954年開發，至今已有75年的歷史。(記者王子涵／攝影）

位於聖馬刁縣南部，擁有75年歷史的家族企業—希爾斯戴爾購物中心（Hillsdale Shopping Center）周二（7日）宣布，知名房地產投資商諾斯伍德（Northwood Investors LLC）將作為合作夥伴加入公司董事會，共同開發希爾斯戴爾購物中心。

希爾斯戴爾購物中心由柏漢農（Bohannon）家族於1954年開發，至今已有75年的歷史。此次諾斯伍德公司的加入將豐富購物中心零售商的種類。

「我們家族將致力於與當地商家的長期合作，正如過去的75年以來一樣繼續服務聖馬刁社區。」柏漢農二世（David Bohannon II）說。

根據公司官網，諾斯伍德投資商在美國和歐洲多地共完成了超過70億元的投資。公司高級經理瑟曼（Brady Thurman）表示：「很感激能夠有機會與柏漢農公司合作，一同開發希爾斯戴爾購物中心。

在這之前，諾斯伍德公司的投資項目主要集中在南加州，而希爾斯戴爾購物中心是公司在北加州的第一個投資項目。瑟曼表示，諾斯伍德公司將幫助購物中心變得更加多元化，多用途。

2016年，柏漢農家族曾對購物中心進行了一次主要的升級，將老舊的希爾斯（Sears）大樓拆除，並重新建造了現代化的側翼大樓。同時，購物中心的主要擁有者還獲得了一筆2.4億元的建築貸款。

「這次與諾斯伍德公司的合作將繼續保存家族的產業，加強我們的力量，讓希爾斯戴爾在未來更好的服務聖馬刁社區。」柏漢農說。

由於網上購物平台對於線下零售業的強大衝擊，柏漢農家族發起了「重定義，希爾斯戴爾」的活動，意在勾勒出購物中心的未來。然而疫情的爆發，讓本就不景氣的零售業更加混亂。

兩家公司的高管們希望通過這次合作，重新刺激零售業。「這裡仍然是中半島地區充滿活力的一個存在，這裡仍在吸引著現代零售品牌和一大批忠實的顧客。」瑟曼說。

希爾斯戴爾購物中心由柏漢農家族於1954年開發，至今已有75年的歷史。(官網截圖...
希爾斯戴爾購物中心由柏漢農家族於1954年開發，至今已有75年的歷史。(官網截圖）

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