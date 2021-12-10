華人談荷姆斯案：對矽谷投資圈具指標作用

凱迪于（右）和Shih Mo（左）認為，荷姆斯案對於未來矽谷的投資圈具有風向標的作用。（記者王子涵／攝影）

周三（8日），荷姆斯（Elizabeth Holmes）血檢欺詐案的雙方都正式結束了陳詞，等待荷姆斯的將是12名陪審團成員的最終審判。歷時4個月時間，案件的諸多細節都被控辯雙方展開，有些人為投資 人的損失感到惋惜，稱荷姆斯是矽谷 精神的恥辱；而有些人卻十分敬佩荷姆斯過人的說服力和自我營銷的手段。矽谷資深投資人、阿凱迪亞投資集團凱迪于（Cady Yu）以及矽谷醫療公司Tiposi執行長Shih Mo認為，這起案件對於未來矽谷的投資圈具有風向標的作用。

荷姆斯所創立的Theranos公司，共募集了至少13億元的投資。其中來自於媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）、甲骨文公司創始人艾利森（Larry Ellison）、前國防部長馬提斯（James Mattis），以及全美連鎖藥店沃爾格林（Walgreen）的背書更是讓荷姆斯所宣揚的指尖取血技術變成了一個「既定的奇蹟」。

「矽谷的幾大投資基金都參與了對Theranos的投資，很多投資人的想法認為，出了事肯定有大的基金為此買單，這是一種從眾心理的狀態。」凱迪于說，「我們現在處於的是嬰兒潮的年代（1946年至1964年出生），最大的問題就是醫療保健。而荷姆斯的想法非常符合消費者和投資人的心理，所以很多投資人就忽略了盡職調查（Due Diligence）。」

Shih Mo表示，對於高科技來講，不可能從發展的第一天就做得很好，這是一個循序漸進的過程。「特斯拉公司在積累了多年的實驗數據，反覆驗證理論基礎後，才推出了電動車 產品，然而即便是這樣，還是會經常聽到電動車發生事故。」Shih Mo說，「荷姆斯從大一就從史丹福大學輟學了，她對於理論基礎的積累遠遠不夠。」

Theranos所研發的「愛迪生」血檢儀器被曝出只可以檢測不超過十種的血檢項目，並且存在嚴重的數據偏差問題。Theranos所運行的大量血檢服務都是靠第三方儀器完成，荷姆斯把這一信息也隱瞞了起來，並辯稱這是為了保護商業機密。

凱迪于對於荷姆斯在法庭中推卸責任的行為表示失望，「她之所以會這麼做，說明她還沒有意識到自己的錯，這太可怕了。」她補充道，如果荷姆斯在法庭上能夠承認自己的錯誤，對所有起訴她的人道歉，這或許會獲得陪審團的理解。

根據凱迪于超過20年的投資經驗，一家公司從提出概念，證實可行性，做出產品直到市場化，成功率是很低很低的。她表示，如果荷姆斯能在種子輪之前，向投資人承認指尖取血技術沒辦法實現，投資人會認的。凱迪于說：「投資人這麼多錢砸了進來，她也不懂得如何管理這些錢，最終就採取了欺詐。這中間有一個質變的過程，變成了一個犯罪的行為。」

凱迪于強調：「希望陪審團和法官不要輕易放過（荷姆斯）欺詐的罪行，這對未來矽谷的投資圈具有風向標的作用。」