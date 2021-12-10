我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼加拉瓜的背叛?斷交背後被制裁的「獨裁者鐘擺」

民主峰會淪圈地運動 恐不利拜登外交布局

華人談荷姆斯案：對矽谷投資圈具指標作用

記者王子涵／聖荷西報導
凱迪于（右）和Shih Mo（左）認為，荷姆斯案對於未來矽谷的投資圈具有風向標的作用。（記者王子涵／攝影）
凱迪于（右）和Shih Mo（左）認為，荷姆斯案對於未來矽谷的投資圈具有風向標的作用。（記者王子涵／攝影）

周三（8日），荷姆斯（Elizabeth Holmes）血檢欺詐案的雙方都正式結束了陳詞，等待荷姆斯的將是12名陪審團成員的最終審判。歷時4個月時間，案件的諸多細節都被控辯雙方展開，有些人為投資人的損失感到惋惜，稱荷姆斯是矽谷精神的恥辱；而有些人卻十分敬佩荷姆斯過人的說服力和自我營銷的手段。矽谷資深投資人、阿凱迪亞投資集團凱迪于（Cady Yu）以及矽谷醫療公司Tiposi執行長Shih Mo認為，這起案件對於未來矽谷的投資圈具有風向標的作用。

荷姆斯所創立的Theranos公司，共募集了至少13億元的投資。其中來自於媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）、甲骨文公司創始人艾利森（Larry Ellison）、前國防部長馬提斯（James Mattis），以及全美連鎖藥店沃爾格林（Walgreen）的背書更是讓荷姆斯所宣揚的指尖取血技術變成了一個「既定的奇蹟」。

「矽谷的幾大投資基金都參與了對Theranos的投資，很多投資人的想法認為，出了事肯定有大的基金為此買單，這是一種從眾心理的狀態。」凱迪于說，「我們現在處於的是嬰兒潮的年代（1946年至1964年出生），最大的問題就是醫療保健。而荷姆斯的想法非常符合消費者和投資人的心理，所以很多投資人就忽略了盡職調查（Due Diligence）。」

Shih Mo表示，對於高科技來講，不可能從發展的第一天就做得很好，這是一個循序漸進的過程。「特斯拉公司在積累了多年的實驗數據，反覆驗證理論基礎後，才推出了電動車產品，然而即便是這樣，還是會經常聽到電動車發生事故。」Shih Mo說，「荷姆斯從大一就從史丹福大學輟學了，她對於理論基礎的積累遠遠不夠。」

Theranos所研發的「愛迪生」血檢儀器被曝出只可以檢測不超過十種的血檢項目，並且存在嚴重的數據偏差問題。Theranos所運行的大量血檢服務都是靠第三方儀器完成，荷姆斯把這一信息也隱瞞了起來，並辯稱這是為了保護商業機密。

凱迪于對於荷姆斯在法庭中推卸責任的行為表示失望，「她之所以會這麼做，說明她還沒有意識到自己的錯，這太可怕了。」她補充道，如果荷姆斯在法庭上能夠承認自己的錯誤，對所有起訴她的人道歉，這或許會獲得陪審團的理解。

根據凱迪于超過20年的投資經驗，一家公司從提出概念，證實可行性，做出產品直到市場化，成功率是很低很低的。她表示，如果荷姆斯能在種子輪之前，向投資人承認指尖取血技術沒辦法實現，投資人會認的。凱迪于說：「投資人這麼多錢砸了進來，她也不懂得如何管理這些錢，最終就採取了欺詐。這中間有一個質變的過程，變成了一個犯罪的行為。」

凱迪于強調：「希望陪審團和法官不要輕易放過（荷姆斯）欺詐的罪行，這對未來矽谷的投資圈具有風向標的作用。」

等待荷姆斯的將是12名陪審團成員的最終審判。（記者王子涵／攝影）
等待荷姆斯的將是12名陪審團成員的最終審判。（記者王子涵／攝影）

投資 矽谷 電動車

上一則

搶救絕美北加海岸線土地 舊金山環團計畫3690萬買下

下一則

2個月 屋崙華埠6老人眩暈、暈倒

延伸閱讀

歷時近4月 荷姆斯案雙方結束陳詞 「堪稱最慢庭審」

歷時近4月 荷姆斯案雙方結束陳詞 「堪稱最慢庭審」
涉欺詐案／荷姆斯打悲情牌 能贏得陪審團同情？

涉欺詐案／荷姆斯打悲情牌 能贏得陪審團同情？
歷時近4個月 荷姆斯案雙方結束陳詞 堪稱最慢庭審

歷時近4個月 荷姆斯案雙方結束陳詞 堪稱最慢庭審
5年說「愛」594次 荷姆斯真是受害者？

5年說「愛」594次 荷姆斯真是受害者？
荷姆斯案…弄假直到成真 矽谷文化一角

荷姆斯案…弄假直到成真 矽谷文化一角

熱門新聞

加州段純貞牛肉麵代理商Rommie從科技周邊製造業「斜槓」跨足餐飲業。（記者江碩涵／攝影）

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

2021-12-07 17:35
庫比蒂諾Main Street平時非常熱鬧，沒想到發生搶案。（本報檔案照片，記者李榮／攝影）

庫比蒂諾鬧區遇匪用槍抵頭 華男勞力士手表被搶

2021-12-03 02:19
庫市TP Tea奶茶店被砸，商家暫時用木板堵住缺口。（目擊者提供）

矽谷多家餐館被搶 華人顧客全程目擊砸車現場

2021-12-07 22:44
八方雲集2021年9月正式在台灣上市，同時也宣布進軍美國，不僅成為台灣的水餃之光，同時也吸引許多在美華人、尤其是在美台灣人的關注。（本報資料照片）

瞄準華人 八方雲集進軍美西

2021-12-04 02:00
加州檢察長邦塔宣布灣區一盜竊集團已被判刑。（美聯社）

灣區擁800萬元贓物盜竊集團 主謀被判6年

2021-12-04 02:20
屋崙凱瑟醫院爆出11名員工確診新冠肺炎，其中6例已證實是由Omicron病毒引起。（Getty Images）

都參加婚禮…屋崙凱瑟醫院爆集體感染Omicron

2021-12-09 02:18

超人氣

更多 >
兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎

兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎
尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個
美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此
好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼
尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？