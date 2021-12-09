阿縣追思陳煥瑛 「沒廢話的政治家」

阿拉米達縣社區8日舉行追思縣議員陳煥瑛集會。（記者劉先進／攝影）

阿拉米達縣社區8日舉行追緬因交通事故不幸去世的縣議員陳煥瑛（Wilma Chan）活動。女兒詹妮弗·陳（音譯，Jennifer Chan）、兒子達仁·陳（音譯，Daren Chan）回憶說，世上只有一個陳煥瑛，她為人誠實正直，對特權和社交不感興趣，遇到困難和挑戰堅持不懈。

州總計長余淑婷，阿縣議員卡森（Keith Carson）、麥利（Nate Miley）、郝博特（David Haubert）、威萊（Richard Valle）、布朗（Dave Brown），屋崙 市長薛麗比、市議員勵琪、盛滔，佛利蒙市長高敘加等大批政府官員出席。

屋崙市長薛麗比（左一）等人出席紀念陳煥瑛的社區活動。（記者劉先進／攝影） 阿縣議員出席活動。（記者劉先進／攝影）

女兒：母親喜歡簡單

陳煥瑛的兒女滿懷深情的回憶母親的點點滴滴。詹妮弗·陳說，1990年，母親開始在屋崙學區擔任學委，當時她是十幾歲的孩子，注意力集中在電視劇「飛躍比弗利」(Beverly Hills 90210)和街頭頑童樂隊(New Kids On The Block)身上。「我無法理解她為什麼要做學委。但沒過多久，老師和家長以及朋友們就了解到，她是個不折不扣的變革者。我常常驚嘆那個女人居然是我媽，也想知道她在生活中是什麼樣子。這種好奇心一直持續到她在阿縣的任期，以及她在州議會的角色。當我從90年代的流行文化中走出來時，更清楚她對社區的深遠影響。」

詹妮弗·陳說，母親是一個沒有廢話的政治家，有著堅定的信念和道德，為人正直，是一個對特權和社交不感興趣的人，在她的職業中，讓人敬畏。

她說，陳煥瑛作為母親和公務員的角色，明顯不同。作為公務員，她具高智商，深信要幫助人們生活得更好，不害怕大聲說話。當遇到困難和挑戰時，堅持不懈，奮鬥不止。作為母親，她全心全意地分享愛，最喜歡的是簡單的事情，和家人在一起，共享天倫之樂，長時間打盹、唱歌，和享用大量的冰淇淋。「母親是外公外婆的第二個女兒。他們希望是一個男孩，所以取名陳煥瑛（註：煥同換），也有改變、希望女孩變男孩的意思。媽媽常說，與其改變自己的身分，不如改變世界。」

32--陳煥瑛的女兒詹妮弗·陳（右）、兒子達仁·陳（左）深情回憶母親的點滴。（記者劉先進／攝影）

兒子：她是最好媽媽

達仁·陳說，長久以來，他和姐姐都認為陳煥瑛不是真正的母親，因為她不符合美國傳統的母親模式。「回想我所有的記憶，她是最好的媽媽。她大膽地選擇不為養家而犧牲事業，並且成功做到了。」

達仁·陳說，儘管和母親職業道路不同，但母親向他傳承了推動她自己事業發展的相同價值觀，以人為本，傾聽並向每個人學習，以誠實和正直行事，這些都是指導做任何事情的價值觀。「世上只有一個陳煥瑛。」

達仁·陳說，過去一個月，是作為家人、在生命中最艱難的時刻，失去母親，悲痛欲絕，「但我們會得到撫慰，因為知道，她將在我們的餘生庇護我們，通過她流淌在家族中的血液和精神，令人驚嘆的職業遺產，她的工作永不會被遺忘。」

阿縣議員卡森等人稱讚陳煥瑛一直為公共利益奮鬥，她希望結束飢餓，努力為人們帶來健康的食物，以幫助消除健康和經濟方面的差異。

曾作為陳煥瑛辦公室主任、接替她職位的縣議員布朗，特別將陳煥瑛曾經的團隊叫上演講台一起緬懷。布朗說，陳煥瑛領導了三個成功的縣級投票法案，帶來超過50億的資金，用於資助可負擔房、兒童保育、兒童健康、遊民計畫和其他需要的服務。她發誓要吸取過去50年的教訓，找到更好、更有效的方法來改變人們的生活。

布朗說，她啟動健康食譜和相關藥物計畫，幫助低收入 患者積極主動地治療糖尿病、高血壓 和抑鬱症等疾病。她有遠見，謙虛勤奮，是勇於創新的開拓者，是鼓舞人心的榜樣母親。她是正直、同情、承諾和效率的標桿人物。「陳煥瑛，我們想念你，你永遠不會被遺忘」。