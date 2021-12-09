警員互傳歧視短訊引風波 加州總檢察長調查：重建信任

加州托倫斯市警局10多名前任或現任警員互傳短訊，涉及種族主義和恐同。州總檢察長邦塔宣佈，對托倫斯警局進行獨立審查。（記者劉先進／翻攝）

洛杉磯時報的報導披露，南加州 托倫斯市（Torrance）警局10多名前任或現任警員互傳短訊，涉及種族主義 和恐同。州總檢察長邦塔（Rob Bonta）8日宣佈，對托倫斯警局進行獨立審查，以識別和糾正該警局政策中潛在的系統性失誤。據悉，托倫斯警局也提出請求協助。

邦塔說，審查的目的是促進公共安全，並重建城市警員和其服務的社區之間的信任。

托倫斯市警員涉及對有色人種、尤其是非裔、猶太人和LGBTQ社區成員發表仇恨言論。短訊還談到對嫌疑人使用暴力，如何就警員的槍擊事件向調查人員撒謊。

邦塔說，社區應該知道他們可以在法律下獲得平等的正義。警局每天都在這場鬥爭的前線，他們努力保護加州人民。然而，如果有證據表明存在潛在的偏見或歧視 ，會破壞對公共安全和司法系統的信任。

邦塔稱讚托倫斯警長哈特（Jay Hart ）願意與檢察長辦公室合作，正面解決這些問題。現在是迅速採取行動查明事實的時候，在適當的時候採取糾正措施，並努力實現社區的癒合。加州司法廳將獨立和徹底審查托倫斯警局。「一如既往，我們將根據事實去保護加州人民的權利。」

哈特說，他致力於執行問責制，不會容忍任何形式的偏執、種族主義、仇恨或不當行為，在與總檢察長邦塔的合作中，將確保實施必要的變革，以重新獲得公眾的信任和信心。

州司法廳民權執行科將執行獨立審查。律師和特工將努力調查，考慮所有相關資訊，包括來自社區成員和組織、當地官員、警局、個別官員等。不過，州總檢察長辦公室目前沒有就具體投訴或指控做出任何決定。總檢察長對警局的獨立審查與地方一級正在進行的行政和刑事調查是分開的。鑒於與社區的互動和合作，是執法部門提供公共安全和建立公眾信任工作的核心，邦塔鼓勵市民若想獲得任何與本次審查有關的資訊，與民權執行科聯繫，[email protected]。