紐森「提45提議」挺墮胎權 加州擬成庇護州

州長紐森公開表示，加州願意成為墮胎庇護州。（美聯社）

若聯邦最高法院明年推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）判決，美國有20多州將頒布禁止墮胎 令。加州 醫療院所及其立法會盟友8日公布一項計畫，讓加州成為尋求生育醫療服務婦女的「墮胎庇護州」，計畫可能包括為來自外州的病人支付旅行、住宿和手術費用。

聯邦最高法院於48年前對關於婦女墮胎的「羅訴韋德案」做出判決，禁止各州將墮胎定為非法。為因應萬一聯邦最高法院推翻「羅」案，由40多名墮胎醫師和維權團體組成的加州墮胎未來委員會（California Future of Abortion Council）8日向加州提出一項列出45項建議的計畫。這些建議並非只是自由主義者的幻想，部分加州最重要的決策者協助撰寫了這些建議，包括加州參議會議長艾金斯（Toni Atkins）。

成立加州墮胎未來委員會的州長紐森（Gavin Newsom）上周接受美聯社（Associated Press）訪問時表示，計畫部分細節將會納入他即將在明年1月公布的預算提案中。

紐森說：「我們會成為庇護州，我們會尋求各種方法支持這種必然性和擴大保護範圍。」紐森說，他知道病人將從其他州來到加州要求墮胎服務。

數十年來，因政黨價值觀不同，墮胎已成為分裂美國最嚴重的議題，聯邦最高法院明年夏天可能做出推翻「羅」案判決的決定，推動40多年的激進保守主義屆時將沸騰到最高點。8日公布的報告透露，民主黨主導的加州將如何應對這個情況。

事實上，加州早已透過聯邦醫療輔助計畫（Medicaid）為許多低收入 居民支付墮胎費用，而且加州是美國要求私人保險公司提供墮胎保險僅有的六個州之一，儘管病人最終仍需支付部分扣除額和自付額。

在德州一項禁止懷孕六周後墮胎的法律生效後，美國最大墮胎服務提供者「全國計畫生育委員會」（Planned Parenthood）在加州的附屬機構開始外州婦女墮胎情形進行調查。加州醫療診所報告指出，來自德州的求助者略有增加。

為了方便外州居民來加州墮胎，報告建議為病人支付旅行支出，包括油費、住宿、交通和托兒費用，並要求立法讓為低收入病人墮胎的醫療服務提供者向政府報銷費用。

由於加州並未收集或公布墮胎相關統計數據，如果「羅」案被推翻，會有多少人來加州墮胎仍不清楚。

支持墮胎權的加特馬克研究院（Guttmacher Institute）指出，加州2017年做了13萬2680次墮胎手術，約占全美墮胎總數的15%。這項數字包括來自外州的成年人和青少年，青少年在加州墮胎無需獲得父母許可。墮胎服務會員有一半在加州的全國計畫生育委員會也表示，他們去年為約7000名非加州居民提供了墮胎服務。