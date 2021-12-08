舊金山允許休班縣警 可受雇當商店保安

舊金山通過新法律，允許下班縣警擔任私人零售商店警衛。（美聯社）

舊金山 縣警察 很快就能和舊金山市警察一樣，在下班時間擔任私人零售商 店警衛，防範入店盜竊犯罪。目前，加州法律只允許縣警為私人單位偶爾舉行的特殊活動提供補充性執法服務。

這項授權縣警在某些場合擔任私人警衛的新法，是由舊金山縣警局局長宮本（Paul Miyamoto）、舊金山市警局局長史考特（Bill Scott）和市議員安世輝（Ahsha Safaí）共同提出，在與警察工會進行過兩個多月的談判後，他們7日宣布了這項協議。據了解，警察工會最初並不同意這項提議，理由是縣警未接受過和市警相同的訓練。

在協議宣布後，舊金山議會以七比三通過這項法律。宮本說：「這是讓我們協助保護社區安全的一個重要機會。我們希望，我們能協助提高民眾的安全感，並提高我們作為公共安全單位提供的服務品質。」

灣區近來零售盜竊成風，大規模集體盜竊事件包括感恩節前發生在舊金山聯合廣場的名店搶案。

數據顯示，在新冠疫情爆發、舊金山下令居家避疫後，零售盜竊案大幅減少，但在防疫規定逐漸放寬後，零售盜竊率重新回升。Walgreens和CVS藥房的代表稱，舊金山是零售盜竊犯罪中心，當地「猖獗的入店行竊」行為是他們陸續關閉分店的主因。

根據這項新法，約800名縣警有資格穿著制服申請自願加班，受保護的零售商將負責支付薪酬，並同意在出現任何問題時不追究市政府責任。

事實上，約2000名舊金山市警察已有資格申請自願加班擔任零售商店警衛，但史考特表示，市警局「無法滿足需求」。他說：「零售盜竊是本市非常、非常嚴重的問題，我們正在盡全力改善這個情況。」

投下反對票的市議會議長華頌善（Shamann Walton）、市議員潘正義（Dean Preston）和盧凱莉（Hillary Ronen）質疑這項法律的合法性、對市府人員編制的影響、以及對執法的過度依賴。潘正義認為新法並不合法，因為加州法律只允許私人單位「偶爾」聘雇維安警察。

安世輝和舊金山副市府律師表示，新法是遵循加法律擬定的，而且縣警局必須審查每一項要求，確保要求不會超出「偶爾」的基礎。

安世輝說：「這項法律的目的是為了威懾，為了在街上部署更多警力，一旦又發生像11月19日在聯合廣場那樣的暴力事件，我們的警員便可即時做出行動。」