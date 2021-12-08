南灣多家餐館被砸 華人全程目擊犯罪現場

庫市TP Tea奶茶店被砸，商家暫時用木板堵住缺口。（目擊者提供）

近日灣區 打砸搶事件日益猖獗，治安向來良好的庫比蒂諾市也頻繁被波及。6日(周一)晚上，一位抱著孩子的媽媽在停車場全程目睹了劫匪砸車搶東西，令受到驚嚇的她佇立在原地不敢動彈。

一位不願意透露姓名的灣區媽媽向本報透露，在6日晚上7時25分左右，她帶著孩子來到庫比蒂諾Main Street買甜品。剛把車停在停車場後，突然從後方衝來一台車開始砸車偷東西。「當下我完全不知道怎麼反應，站在原地，他們砸完車就從我旁邊開走」。這位媽媽說。

由於目擊者身處的停車場光線昏暗，並且孩子也在身邊，所以並沒有拍到犯罪的過程。不過根據這位媽媽的描述，嫌犯開著的是一輛黑色福特野馬，先在廣場前面的85°C咖啡 館砸了幾台車，隨後來到後方的停車場又砸了幾台車。

劫匪的目標是一輛白色箱型貨車。目擊者表示，劫匪的動作十分迅速熟練，一人開車一人砸，砸完後迅速逃跑。

同一天，庫比蒂諾市另一家台式奶茶店TPtea也被砸，目前商家用木板暫時堵住缺口。

近日，庫市Main Street廣場成為搶劫犯的目標。日前一名年輕華人 男子在該廣場遭人持槍搶走勞力士手表，持槍歹徒猖狂到在白天用手槍抵住受害人的頭部進行搶劫。

所幸，這兩場結案的受害人都沒有受到傷害。聖他克拉拉縣警局資訊官戴維斯（Russell Davis）指出，這種搶案在庫比蒂諾是非常少見的。「當我們碰上這種報案，我們會調度足夠的警力前往，確保勤務（的執行）。」戴維斯說。