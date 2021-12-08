舊金山4成車禍致死都因左轉 逾65歲行人喪命占31%

導致嚴重與致命傷害的不安全左轉，是全國性交通問題。在舊金山這個忙碌城市，左轉可能相當危險，尤其對過馬路的行人。(美聯社)

舊金山 道路安全政策計畫「Vision Zero」最新報告指出，舊金山有四成交通死亡事故都是由左轉造成。報告採用舊金山公共衛生局數據資料，顯示2019年舊金山有40%致命交通事故，為司機左轉卻未看到在行人穿越道上行走民眾而造成，看到行人時為時已晚。其中，65歲以上長者佔左轉情況事故喪生行人之31%。

報告指出，每年有超過300人因司機在十字路口左轉時，在行人穿越道上撞上行人導致受傷意外。左轉碰撞事故，已成為交叉路口設計問題，也是司機做轉彎決定的問題。因此，解決方案必須是多面向的。

一些駕駛情況可能造成司機開車時的壓力，包括高速公路車道會合、卡車與公車在擁擠街道行駛與左轉。導致嚴重與致命傷害的不安全左轉，是全國性交通問題。對舊金山這個忙碌城市來說，左轉可能相當危險，尤其對過馬路的行人。有67% 的左轉碰撞，發生在有交通信號燈的路口。

在分析五年期間數據之後，2018年曾公布左轉事故問題，舊金山交通局啟動「較安全交叉路口計畫」(Safer Intersections Project)，以嘗試在市區進行交叉路口設計新方法。

Vision Zero報告顯示，駕駛員需要在左轉時、同時判斷許多因素。必須在壓力環境下做出複雜決定，無法假設司機在左轉地當時、總是可以馬上做出理性的決定，「有些人可能開得太快，有些人可能轉彎時，角度切得太靠近行人。」

為了加強左轉安全性，交通工程細目於2020年秋天在舊金山市各區的7個十字路口，安裝高垂直標杆，也增添小型橡膠減速保險桿，以增強靠近行人穿越道中心道路的安全防護，並使用油漆圖案阻止急速左轉，以免車輛過早進入行人穿越道。

各項加強措施皆有不錯功效，顯示平均車速減少17%，車速以超過每小時15英里速度左轉的機率、則降低71%。舊金山交通局正計畫對市區其他35個十字路口進行相同改善措施。過去幾年，例如紐約、波特 蘭、華府等大都會 城市，也實施相似街道工程措施，以減少左轉交通事故。