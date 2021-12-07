屋崙市長薛麗比：支持警察維持治安 市民請繼續發聲

屋崙華埠目前警車頗多。圖為警員到華埠一超市處理種族仇恨塗鴉案件。（記者劉先進／攝影）

針對近期狂飆的暴力犯罪，屋崙 市長薛麗比（Libby Schaaf）對本報表示，市民若關心安全、並支持警察 到場維持治安，可以繼續發聲，以產生政策方面的影響。此前市議會削減了額外的兩期警察學院，民眾發聲反對後，議會作出回應，恢復了這些警察學院。

薛麗比說，疫情以來的兩年間，屋崙的槍枝暴力在增加，人們有一種絕望的感覺，他們不遵守法律。過去10個月中，衝突很容易變成暴力事件。市府在加倍努力，執行過去行之有效的策略，比如透過「屋崙停火戰略」（Oakland Ceasefire，依靠社區、當地執法部門、宗教領袖等直接溝通和呼籲制止暴力）干預團夥和幫派相關的暴力。但屋崙不能孤軍奮戰，需要各界同心協力。「屋崙正在與地區檢察官密切合作，我們也對法院系統因為疫情而關閉感到非常沮喪。」

薛麗比說，市府減少暴力的戰略是以研究數據為基礎的，政府有詳細的情報，知道誰在推動槍枝暴力，然後與他們直接溝通，並發出非常明確的資訊，希望他們回歸生活和工作。「我們不希望把人送進監獄，不希望人們成為暴力的受害者或參與暴力而死亡。屋崙為這些推動暴力的居民提供出路，盡可能滿足他們的需求，比如提供生活教練。但是，如果他們不接受服務，繼續從事暴力活動，將對他們採取強制措施，比如實施逮捕和拘押。」

薛麗比此前提出的預算 草案，希望增加5700萬預算給警局，兩年開設6期警察學院。但市議會最終決定預算草案，維持目前水準，即兩年4期學院，給警局的預算降為3800萬。

屋崙市長薛麗比表示，市民若關心安全、並支持警察到場維持治安，可以繼續發聲，以產生政策方面的影響。（記者劉先進／攝影）

考慮到屋崙飆升的罪案形勢，薛麗比已向市議會提交提案，希望增加現役警員數量，並通過預算修正案以資助設立新一期警察學院。

薛麗比表示，由於市民關心安全、並持警察到場維持治安，可以繼續發出聲音。市議會最初削減了額外的警察學院，但因為人們說這不是他們想要的，議會於是作出回應，恢復了警察學院。

因此，薛麗比說，「不要低估聲音的力量。如果你希望有更多的警員，請表達你的願望。屋崙和其他城市不一樣。在美國所有城市中，屋崙警員人員配置與犯罪率相比是最低的。屋崙絕對致力於增加在預防暴力和干預暴力方面的投資。我們同意利用警力維持治安是最後的手段，警力是必要的工具。我們已經看到，當它發揮作用時，是多麼有效。當它不起作用時，影響是什麼。因此，我鼓勵人們發出聲音，因為這將帶來不同結果。」

另外，薛麗比表示，屋崙已獲得聯邦重建美國可持續發展和公平的基礎設施計畫（RAISE）總計1450萬的撥款，加州也撥款2.6億支持屋崙建設。如果屋崙運動家職棒隊（A’s）在屋崙港霍華德碼頭建設新球館，屋崙將利用球館項目產生的新收入來發行債券，創造1.5億的資金，總計約有5億資金投入道路等基礎設施建設，連接從西屋崙、華埠、美麗湖東到海濱的社區，讓步行、騎自行車和乘坐交通工具的道路連接更安全。