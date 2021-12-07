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加州官員催打加強針 民眾反映：預約太難

記者李怡 / 舊金山報導
周六在華埠青年會排隊等候接種疫苗的民眾。（記者李怡／攝影）
周六在華埠青年會排隊等候接種疫苗的民眾。（記者李怡／攝影）

隨著Omicron變體的快速傳播和聖誕假期臨近，加州和地方衛生官員都發出一樣的鼓勵信息：盡快接種新冠疫苗加強針。但在舊金山灣區，說起來容易做起來難，希望在假期及時預約的居民表示，他們很難在12月底之前找到預約，而且在疫苗接種站點的排隊等待時間很長。

周六前來華埠青年會站點等候接種疫苗的民眾透露，雖然現在衛生官員都在催促注射疫苗加強針，但是在多個預約接種疫苗的網站上，都顯示「今天沒有預約，請稍後回來查看。」

當天帶孩子來華埠青年會接種疫苗的一位家長透露，給小朋友接種的兒童疫苗預約，最早的可注射時間也是在兩周之後了。雖然舊金山居民有多種疫苗加強針的預約選擇，例如，大家可以通過他們的初級保健提供者、通過獨立或連鎖藥店、通過縣市經營的疫苗接種站點等預訂，其中許多還可以在加州的MyTurn網站或通過縣市公共衛生網站預約，但即使是這麼多的預約渠道，短期內幾乎都已經被預訂了。

住在舊金山的Evan Goldin說，他是從舊金山的疫苗網站預約的。他說，網站顯示是可以預約，當點擊進去時，可用的時間段為零。之後他試著走訪了幾家藥店，都表示不接受無預約注射。最後，一位醫護人員告訴他，可以在 Mission Wellness Pharmacy預約。但當他查看該網站時，最早可預約的時間也要到2022年1月份了。

對此，金山市府衛生局亞太裔事務經理吳毅稱，舊金山不存在疫苗供應不足的問題，預約難是因為在這個疫苗需求旺盛的階段，沒有足夠的可用護士或藥劑師來管理疫苗的接種。問題不在於疫苗供應，而是需要有足夠的人手和空間，使得注射工作尤其是兒童疫苗接種注射的服務需求很難得到滿足。而且，加強針和兒童疫苗接種資格都是在幾周前獲批，接種需求集中在了一起。

舊金山公共衛生部鼓勵有初級保健醫生的人，首選在保健醫生處進行預約。由於近期對疫苗需求顯著增加，個人應該安排好更長的預約時間計畫，不要期待預約在幾天內被排到，應該做好等待數周的準備。對於仍然希望在假期及時預約的人來說，定期查看各藥房網站，關注預約動向，可能很有幫助。

此外，每天放學後時間，即周一到周五下午的3-5時，在舊金山華埠東華醫院的診所都會有為5-11歲的兒童提供疫苗接種。部分兒童也可以選擇在學校的接種點接種。舊金山已在四個學校設置了接種點，這些校園接種點會延續開放到年底。預計每個校園疫苗站每天能夠為200至300名學生接種。

疫苗 舊金山 華埠

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