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牛津大學最新研究 混打選莫德納免疫反應較佳

Omicron來勢洶洶 接下來2到4周是關鍵

記者李榮／灣區報導
接種疫苗被認為是阻斷病毒傳播最有效的工具。（記者李榮／攝影）
接種疫苗被認為是阻斷病毒傳播最有效的工具。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，變種病毒Omicron更是來勢洶洶，聖他克拉拉縣政府提醒，雖然目前數據尚不足，但是「尚未接種疫苗的人還是有更大的風險感染Omicron變異病毒」，希望民眾盡早接種疫苗、加強劑，經常做檢測，減緩病毒傳播的速度。

聖他克拉拉縣府指出，在Delta變異病毒攻占全球成為新冠肺炎最強傳播變異病毒後，又發現了Omicron影響生活，然而因為這種變種病毒還太新、缺乏數據，對於許多情況公眾衛生界還不太清楚。現在已知的是Omicron是冠狀病毒的變異體，最早由南非科學家發現，在病毒的刺突蛋白中有超過30個突變，會導致病毒「更具傳染性、更嚴重或避開免疫，Omicron傳染力也是先前變異病毒的數倍。」

絕大多數的聖他克拉拉縣縣民已經接種了新冠肺炎疫苗，然而聖縣衛生局指出，目前還沒有太多數據確認Omicron是否會避開免疫，不論是從疫苗獲得的免疫或是曾經被感染所獲得的免疫力。但是，還沒有接種疫苗的人還是有更大的風險感染此變異病毒。已接種疫苗者相對來說感染人數較少。預計在接下來的2到4周會是關鍵期，公衛界會密切觀察。

聖他克拉拉縣衛生局指出，美國的加州、明尼蘇達州、科羅拉多州、紐約州、夏威夷州和內布拉斯加州等州，都已經發現Omicron變種病毒的病例，但目前社區中最嚴重的還是Delta變異病毒的傳播及感染，特別是進入冬季後以及節日假期的來臨，預期將在全美各地看到病例會激增，「為阻絕Delta的傳播，且不讓Omicron有機可乘，我們必須繼續在公共場所中戴口罩，經常做檢測，在暴露於新冠確診者後做好隔離，加強疫苗的接種，以降低地方社區的傳播。」

聖他克拉拉縣府也坦言，疫苗加強劑對於Omicron變異病毒是否有保護力還不能完全確定，「在取得更多數據前，我們無法知道疫苗對於此變異變毒的效果。」然而，也不認為疫苗對於Omicron變異病毒會完全失效，因此接種疫苗加強劑還是當務之急。

衛生局指出，根據南非最初的報告顯示，感染Omicron變種病毒者可能產生輕微流感症狀，像是疲倦，身體疼痛，發燒，以及乾咳，不確定感染Omicron的症狀和傳統的新冠肺炎會有哪些不同。

縣府再次呼籲，疫苗和加強劑都是免費的，不需要保險，也不會對移民身分進行查核。去接種加強劑時，要記得帶的疫苗卡，以便確認接種疫苗的資訊。民眾可上網sccFreeVax.org，查詢疫苗資訊或預約打疫苗與加強劑。

疫苗 Omicron 變種病毒

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