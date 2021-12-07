灣區7大橋 元旦後再漲過橋費1元

灣區七座大橋明年元旦起調漲過橋費1元。（美聯社）

明年元旦起，灣區 七座公有大橋的過橋費又將再各調漲1元，不是共乘或是清潔能源的汽車在尖峰時段使用海灣大橋（Bay Bridge）要付到8元。這是灣區大橋過橋費自2017年SB595法案通過後的第二次調漲。

灣區七座將調漲過橋費的大橋包括海灣大橋、安蒂奧克大橋（Antioch Bridge）、班尼西亞瑪蒂尼茲大橋（Benicia-Martinez Bridge）、卡奎尼茲大橋（Carquinez Bridge）、鄧巴頓大橋（Dumbarton Bridge）、列治文聖拉菲大橋（Richmond-San Rafael Bridge）和聖馬刁海沃大橋（San Mateo-Hayward Bridge），這七座大橋都是加州 所擁有，而由金門大橋 、公路和交通局（Golden Gate Bridge, Highway & Transportation District）所經營的金門大橋元旦則不會調漲過橋費。

明年1月1日起，這七座大橋雙軸車輛（two-axle vehicle）的過橋費將從目前的6元調漲1元至7元，三軸或三軸以上車輛的過橋費也將調漲1元。摩托車、共乘車輛和部分清潔能源車輛在周間尖峰時段（上午5時到10時和下午3時到7時）過橋可享有優惠，但這個優惠價2022年也將從3元漲為3.5元。

從明年5月起，加州所有橋樑收費站將全面改為電子收費站，沒有FasTrak的車輛會以車牌號碼收到帳單。

雖說清潔能源車輛可享有過橋費優惠，但並非所有電動車或油電兩用車都有這個資格，只有貼有紫色、橙色或紅色印花的車輛才能享受優惠。這些車輛還必須有信用良好的FasTrak帳戶，同時必須使用指定的共乘車道行駛。

然而，這些過橋費都將用在何處？根據灣區收費局（Bay Area Toll Authority）提供的資訊，大部分過橋費用於橋樑抗震、定期維修和營運成本，2019年到2022年調漲過橋費獲得的額外收入將用於改良Regional Measure 3中列出的基礎設施，包括灣區捷運（BART）、舊金山Muni系統、擴大收費站車道和拓寬部分高速公路路段。