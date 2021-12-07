我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

牛津大學最新研究 混打選莫德納免疫反應較佳

灣區7大橋 元旦後再漲過橋費1元

編譯組／灣區6日電
灣區七座大橋明年元旦起調漲過橋費1元。（美聯社）
灣區七座大橋明年元旦起調漲過橋費1元。（美聯社）

明年元旦起，灣區七座公有大橋的過橋費又將再各調漲1元，不是共乘或是清潔能源的汽車在尖峰時段使用海灣大橋（Bay Bridge）要付到8元。這是灣區大橋過橋費自2017年SB595法案通過後的第二次調漲。

灣區七座將調漲過橋費的大橋包括海灣大橋、安蒂奧克大橋（Antioch Bridge）、班尼西亞瑪蒂尼茲大橋（Benicia-Martinez Bridge）、卡奎尼茲大橋（Carquinez Bridge）、鄧巴頓大橋（Dumbarton Bridge）、列治文聖拉菲大橋（Richmond-San Rafael Bridge）和聖馬刁海沃大橋（San Mateo-Hayward Bridge），這七座大橋都是加州所擁有，而由金門大橋、公路和交通局（Golden Gate Bridge, Highway & Transportation District）所經營的金門大橋元旦則不會調漲過橋費。

明年1月1日起，這七座大橋雙軸車輛（two-axle vehicle）的過橋費將從目前的6元調漲1元至7元，三軸或三軸以上車輛的過橋費也將調漲1元。摩托車、共乘車輛和部分清潔能源車輛在周間尖峰時段（上午5時到10時和下午3時到7時）過橋可享有優惠，但這個優惠價2022年也將從3元漲為3.5元。

從明年5月起，加州所有橋樑收費站將全面改為電子收費站，沒有FasTrak的車輛會以車牌號碼收到帳單。

雖說清潔能源車輛可享有過橋費優惠，但並非所有電動車或油電兩用車都有這個資格，只有貼有紫色、橙色或紅色印花的車輛才能享受優惠。這些車輛還必須有信用良好的FasTrak帳戶，同時必須使用指定的共乘車道行駛。

然而，這些過橋費都將用在何處？根據灣區收費局（Bay Area Toll Authority）提供的資訊，大部分過橋費用於橋樑抗震、定期維修和營運成本，2019年到2022年調漲過橋費獲得的額外收入將用於改良Regional Measure 3中列出的基礎設施，包括灣區捷運（BART）、舊金山Muni系統、擴大收費站車道和拓寬部分高速公路路段。

灣區 加州 金門大橋

上一則

屋崙市長薛麗比：支持警察維持治安 市民請繼續發聲

下一則

Omicron來勢洶洶 接下來2到4周是關鍵

延伸閱讀

Omicron現蹤加州 灣區至少5人赴威州婚宴確診

Omicron現蹤加州 灣區至少5人赴威州婚宴確診

一路走好，西田先生

一路走好，西田先生
Omicron全球爆發 灣區居民憂疫情沒終點

Omicron全球爆發 灣區居民憂疫情沒終點
灣區擁800萬元贓物盜竊集團 主謀被判6年

灣區擁800萬元贓物盜竊集團 主謀被判6年
灣區才創高溫紀錄 周末大幅降溫 沿海最明顯

灣區才創高溫紀錄 周末大幅降溫 沿海最明顯

熱門新聞

庫比蒂諾Main Street平時非常熱鬧，沒想到發生搶案。（本報檔案照片，記者李榮／攝影）

庫比蒂諾鬧區遇匪用槍抵頭 華男勞力士手表被搶

2021-12-03 02:19
全美首例Omicron病例是由舊金山加大病毒學家邱華彥的實驗室證實的。（電視新聞截圖）

美國首例Omicron 灣區華裔醫師邱華彥定序

2021-12-02 02:20
全美首例Omicron病例是由舊金山加大病毒學家邱華彥的實驗室證實的。（電視新聞截圖）

舊金山加大華裔醫師定序 發現美首例Omicron

2021-12-01 23:31
舊金山聯合購物廣場上，隨處可見被木板包圍的店面。（記者李怡／攝影）

店面櫥窗釘木板 民怨：沒了節日氣氛

2021-11-30 20:31
荷姆斯在法庭證詞表示，Theranos前總裁強迫她與他發生性關係。圖為她先前在出席聯邦法庭遴選陪審團檔案照片。(美聯社)

荷姆斯：遭Theranos前總裁強迫發生性關係

2021-11-30 02:13
加州檢察長邦塔宣布灣區一盜竊集團已被判刑。（美聯社）

灣區擁800萬元贓物盜竊集團 主謀被判6年

2021-12-04 02:20

超人氣

更多 >
台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」
美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜
未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡

未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡
中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧
繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市

繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市