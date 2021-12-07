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元旦後 加州數百新法上路

編譯組／綜合6日電
新法案規定，明年起，加州獨棟屋區土地可加建住房。（美聯社）
新法案規定，明年起，加州獨棟屋區土地可加建住房。（美聯社）

加州立法會今年通過了數百項大小法案，以下是將從明年元旦開始生效的主要法案：

住房

— SB9法案是由參議會臨時議長艾金斯（Toni Atkins）所提出，這項法案制定了一個簡化的分割土地程序，可以在同一筆物業土地上加建房屋，把獨棟屋轉換成複合式住房。透過允許在過去只有一個住房單位的土地上興建最多四個住房單位，專家估計，這項法案可為加州增加數十萬個新住房單位；

— 關於擴建現有社區的法案SB10法案是由參議員威善高（Scott Wiener）提出，它允許城市重新畫分都會區部分土地，包括靠近大眾交通系統的土地可以興建最多10個住房單位，而無需進行大規模的環境評估。

警務政策

— AB89法案將新進警察的最低年齡提高到21歲；

— AB958法案要求解雇參與「流氓執法」行為（law enforcement gang）的警察；

— AB481法案要求執法單位在購買過剩的軍事裝備前，必須先獲得當地政府的批准；

— AB26法案要求警察目睹同事過度使用武力時要立即上報，並嚴懲那些不干預的人；

— AB490和AB48法案禁止執法人員在抗議活動中發射橡皮子彈或催淚瓦斯，除非有危及生命的情況。

刑事司法

— SB73法案終結對非暴力毒品犯罪的最低強制性刑期，例如持有少量海洛英供銷售和製造冰毒（methamphetamine），賦予法官酌情緩刑的權力；

— SB81法案指示法官，在加重刑罰時，必須進一步考慮減刑的因素，例如犯罪是否與精神疾病或童年創傷有關，以及加重刑罰是否是受到嫌犯過去曾被判五年以上刑期的影響；

— AB1171法案廢除將「配偶強暴」（spousal rape）與強暴做出區分的刑法，配偶強暴犯今後也必須被處以監禁和註冊為強暴犯。

環保

— SB332法案透過減少法律責任，允許民眾在野火跳出防火線、需要做出即時反應時，進行私人策略性燃燒（controlled fire）；

— 以早期限制塑膠吸管的規定為基礎，AB1276法案禁止餐廳堂食、得來速（drive-thrus）和送餐平台提供一次性餐具和調味包，除非顧客要求。

其他

— AB37法案規定，加州今後每一場選舉都將寄出郵寄選票給選民；

— AB701法案要求亞馬遜公開倉庫雇員工作時間、禁止處罰上廁所或在規定休息時間內休息的員工，並提供雇員投訴職場工作條件的合法途徑。

警察 加州 亞馬遜

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