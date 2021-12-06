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「感到不舒服」 舊金山餐廳要求攜槍警察離開惹議

編譯組／灣區5日電

舊金山著名餐廳Hilda and Jesse服務員工日前要求三名穿著制服、攜帶槍械的當地警察離開餐廳，因為員工看到警察身上攜帶醒目槍枝，「感到不舒服」。消息傳出後，餐廳受到警方與Yelp點評網站用戶的批評。

事件爆發後，這家位於北灣區 (North Beach) 聯合街 (Union Street) 街上的餐廳店主人席爾考克斯 (Rachel Silcocks) 5日表示，事發當時，餐廳正忙著準備開店營業。當社交媒體開始傳播事件發生經過時。餐廳經由Instagram描述事發經過。

根據Hilda and Jesse餐廳所述，上周五當三名警察入座後，餐廳員工「很有禮貌的希望他們離開。因為他們身上攜帶的槍械過於醒目，讓餐廳員工感到不安。」

這篇Instagram 貼文指出，餐廳非常安全，員工態度也很有禮貌，我們只是就員工角度，做出最好的考量。貼文接著表示：「我們尊重舊金山警局，也很感謝他們維持治安。我們歡迎他們下班身著便服，沒有攜帶槍械時，前來餐廳用餐。」

然而舊金山警長史考特 (Bill Scott) 發表推文指出，舊金山警局以尊敬的態度保護社區安全，即使有些時刻警方人員感到失望洩氣，治安人員仍然保持尊敬的態度。

史考特同時指出，相信絕大多數舊金山民眾歡迎警方人員。穿著制服的舊金山警察身負重任，保護社區與商業活動安全。民眾應當對他們的付出表示感謝。

席爾考克斯與其合夥人康普頓 (Kristina Compton) 2019年於列治文區 (Richmond) 開設Hilda and Jesse餐廳後，廣獲佳評，隨後於今年11月於聯合街開設一家分店。

事件發生後，數百民眾經由Yelp點評網站，對餐廳處理方式表示負面批評，然而也有人表態支持。

2018年屋崙餐廳Hasta Muerte 的一名員工根據餐廳規定，要求一名身穿制服、攜帶槍械的警察離開餐廳，全國輿論為之譁然。根據這家餐廳。全副武裝的警察出現，會讓餐廳顧客感到不安。許多Hasta Muerte餐廳的顧客為有色族裔。

警察 舊金山

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