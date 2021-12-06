勇士爆冷不敵馬刺 教練：背靠背比賽 柯瑞累了

柯瑞最近三場比賽手感不佳。教練柯爾說，賽程緊密，他有些累了。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士 4日背靠背以107比112爆冷不敵西區排名靠後的聖安東尼奧馬刺 。柯瑞 上半場11中1，全場28中7得到27分8籃板5助攻。教頭柯爾表示，背靠背比賽，柯瑞很疲憊，顯然是累了。

勇士11月30日以96比104不敵鳳凰城太陽，戰績跌落到聯盟第二。到了3日7時的比賽，全民皆兵，以118比96輕取太陽，報了一箭之仇，戰績重新回到聯盟第一。五人上雙，柯瑞23分，維金斯19分，且單防太陽箭頭人物保羅（Chris Paul）頗有成效，只讓他得到12分。

到了4日晚上5時30分比賽，勇士只休息不到24小時，球隊盡顯疲態。柯瑞上半場11中1，屢次空位不中，球隊一度落後22分，也是勇士賽季首次落後20分。然後在下半場瘋狂追分，末節開始勇士落後11分，打出一波衝擊波，又反超3分。不過，馬刺約翰遜（Keldon Johnson）罰球不中，沃克（Lonnie Walker IV）搶到籃板，由懷特（Derrick White ）投進三分，奠定勝局。勇士讓馬刺快攻得到19分，禁區入賬56分。

過去3場比賽，柯瑞場均20.7分5.3籃板4助攻，69投19中，命中率27.5%，三分球42投14中，命中率33.3%，真實投籃命中率只有41.7%。

柯爾說，柯瑞看起來很疲勞，顯然是因為背靠背的原因。這就是NBA的運行方式，賽季有82場比賽。有些晚上，在賽程方面，對球隊不利。3日對陣太陽，對手也是背靠背，他們可能在淩晨3點到舊金山。「不管怎麼樣，這都是聯盟中的一部分。需要通過調度，試圖喚起能量來贏得比賽。在我看來，不僅僅是柯瑞，而是整個團隊總是落後一步，慢了一拍。每個人明天都會休息一天，我們會反彈的。」

柯爾形容，球隊被連續的比賽榨乾了能量。「球員有努力。當你在下半場落後22分，一路追回來，取得領先並有機會獲勝時，你怎麼能質疑努力呢？我永遠不會有任何質疑大家的努力。團隊是一群競爭者，他們付出了一切。只是沒有足夠的能力贏球。」

柯爾表示，球隊現在戰績是19勝4負，賽季有了一個很好的開始。球隊進攻和防守兩端都充滿活力。他們一起競爭，為對方而戰。勇士處於一個很好的位置。