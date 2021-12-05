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美防長：中國擴大核武庫 2030年前至少擁1千枚核彈

東灣阿拉米達縣發現5例Omicron 加州第3縣

編譯組／阿拉米達4日電         
阿拉米達縣發現5例COVID變種病毒Omicron。（電視新聞截圖）
阿拉米達縣發現5例COVID變種病毒Omicron。（電視新聞截圖）

東灣衛生官員周五（12月3日）說，阿拉米達縣已經報告了五例新冠肺炎變種病毒Omicron

據阿拉米達縣公共衛生局稱，調查人員在該縣居民中發現了五個呈現Omicron變種病毒的輕微症狀的COVID-19病例。

官員們說，此次灣區確診病例中的12例，與11月27日在威斯康辛州舉行的一場婚禮有關，並補充說，其中一人是從國外旅行回來後參加的該婚禮儀式。

衛生官員說，由一個州立實驗室使用基因組測序確定，其中五人感染的是COVID-19 Omicron變種病毒。目前還沒有所有12個病例的基因組測序數據。

受影響的人群年齡在18-49歲之間，有一人是柏克萊居民。所有12人都接種過疫苗，而且大多數人都打過加強針。官員們說，他們都有輕微的症狀。目前沒有人被送進醫院。

阿拉米達縣現在是灣區第二個，也是加州第三個報告有Omicron COVID變種病毒病例的縣。

周三（12月1日），在一名接種了疫苗的旅行者在南非旅行後返回舊金山時，美國記錄了第一例Omicron變種病毒的確診病例；另一例Omicron變種病毒在洛杉磯縣被發現。

變種病毒 Omicron 灣區

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