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Omicron來襲 華裔家庭大排長龍打兒童疫苗、加強針

記者李怡 / 舊金山報導
等候接種疫苗的隊伍已經從沙加緬度街拐彎甩到了都板街上。（記者李怡／攝影）
等候接種疫苗的隊伍已經從沙加緬度街拐彎甩到了都板街上。（記者李怡／攝影）

Omicron變種病毒呼嘯而來，讓人們有了注射疫苗和打加強劑的緊迫感。

12月4日（周六）上午10時至下午2時，舊金山衛生局與華埠東華醫院聯合在華埠青年會內YMCA（855 SACRAMENTO ST, SAN FRANCISCO）舉行了家庭疫苗接種活動，提供5-11歲兒童新冠疫苗，並為符合加強劑接種資格的18歲以上民眾，提供莫德納加強劑（Moderna Booster）注射，現場大排長龍。

東華醫院為此次注射活動準備了加強劑疫苗400劑，兒童疫苗100劑，且可隨時補給。現場接種無需預約，接種之後即可領取疫苗接種證明。

在本次家庭疫苗注射活動開始前，早上9時，就已經有華埠居民在排隊等候了。活動開始後，等候的隊伍已經從沙加緬度街拐彎甩到了都板街上。本次華埠疫苗接種活動，也是為了方便社區居民，幫助有疑問的家長們答疑解惑，並給5-11歲的孩童營造一個放鬆有趣的接種環境。同時幫助成年人更及時的注射疫苗加強劑。

來排隊接種疫苗的民眾表示，選擇這次來華埠YMCA接種疫苗加強針，是因為非常方便，不需要預約等待很久，Omicron變體病毒，讓民眾有了注射加強劑的緊迫感，希望及時得到疫苗的保護。

疫苗注射現場井然有序。衛生局亞太裔事務經理吳毅介紹說，本場疫苗接種活動採用一站式進入、「不走回頭路」的現場設置，以方便前來接種的兒童和家長朋友在有序、高效、安全的環境中，完成疫苗的接種。他還說，隨著新變種病毒的傳播，疫苗注射迫在眉睫，舊金山有充足的疫苗供應。

但考慮到疫苗注射醫護工作者的工作時間安排，可能在其他的衛生站點需要預約，並等候二周以上的時間才可能打到加強針，所以衛生局與東華醫院還有華埠的各個社區組織合作，提供了這次家庭疫苗接種的活動，希望可以讓每一個有疫苗接種需求的家庭即時得到安全的保護。

對於兒童接種疫苗的情況，與以往疫苗注射活動不同的是，更多家長持支持態度，非常積極的帶著孩子來接種。只有極少部分家長擔憂安全性，本報就兒童接種疫苗的安全性，詢問過東華醫院的營運總監任高子娜，她向本報表示，家長盡可放心，「兒童接種疫苗後，不會有與一些成人同樣的不良症狀和副作用。」

那麼，曾經感染新冠的兒童是否可以靠自身產生的抗體應對感染，從而無需接種疫苗呢？

任高子娜說，研究表明，兒童接種疫苗產生的抗體，比因感染而產生抗體高很多。疫苗對兒童的保護作用可以達到90.7%，是非常高的，而即使已經感染過新冠病毒的小朋友，他們體內產生的抗體也是很低的。而且病毒是會變種的，只有疫苗接種才可以給孩子們提供全面的保護。

研究表明，兒童注射注射兩針疫苗之後，保護率會達到90.7%。此次活動上注射第一劑疫苗的兒童，之後可以到東華醫注射第二劑疫苗。此外，每天放學後時間，即周一到周五下午的3-5時，在東華醫院的診所都會隨時有為5-11歲的兒童提供疫苗接種。

吳毅指出，家庭可以根據小孩和成人的醫療健保計畫來安排疫苗接種。如果沒有健保計畫，舊金山許多的疫苗點也可以提供疫苗。他說，舊金山市府現在和各個醫療機構都有合作打疫苗計畫，民眾平均步行10至15分鐘就可以找到接種點。

他還說，目前舊金山針對新的變種病毒Omicron還是保有原來的防疫防控措施不便，但不排除會有新的防疫措施在未來出台。在這之前還是呼籲各個家庭做好疫苗注射與安全防疫措施。

華埠青年會YMCA沿街等候接種疫苗的華裔居民。（記者李怡／攝影）
華埠青年會YMCA沿街等候接種疫苗的華裔居民。（記者李怡／攝影）
Michelle在媽媽陪同下注射了第一針兒童疫苗，之後有志願者發放彩泥圖畫，安撫...
Michelle在媽媽陪同下注射了第一針兒童疫苗，之後有志願者發放彩泥圖畫，安撫她緊張情緒。（記者李怡／攝影）

疫苗 華埠 舊金山

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