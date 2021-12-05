明知孩子確診仍送學校 馬連縣小學爆疫情75學生隔離

馬連縣父母在知情情況下將患有COVID的孩子送到學校；75名學生被隔離。（電視新聞截圖）

北灣馬連縣官員周六（12月4日）說，Larkspur市的柯德麥迪拉學區 Neil Cummins小學爆發的疫情 ，是在一對父母上個月違反隔離和檢疫規定，故意將他們確診新冠肺炎的孩子及其手足送到學校後開始的。

據Larkspur市柯德麥迪拉學區總監蓋斯曼（Brett Geithman）說，這名兒童在11月8日那一周的病毒檢測 中呈陽性。這兩個孩子在那一周的其餘時間和接下一周都繼續上學。他們的父母沒有通知學校檢測結果呈陽性，也沒有回覆公共衛生接觸者追蹤的多個電話。

這對父母可能因違反馬連縣的衛生命令而面臨輕罪指控，根據該命令，病毒檢測呈陽性的人必須將自己隔離至少10天。

據蓋斯曼說，11月18日，公共衛生官員在意識到記錄中的情況後與學區取得了聯繫。政府官員告知，「我們注意到你們沒有將該學生錄入COVID-19學生的數據庫。」該區立即聯繫了可能被接觸的學生家庭，並告訴他們第二天早上到學校報到，接受快速檢測。

蓋斯曼說，他和他的工作人員在那之後估計投入了150個小時進行測試、上傳數據和追蹤接觸者。包括該學生及其手足共有8名學生檢測呈陽性，沒有一個學生出現嚴重的疾病或不得不住院治療。大約有75名學生可能接觸到了病毒，因此需被隔離，工作人員中則並無檢測結果呈陽性者。