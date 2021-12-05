我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周刊封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

美防長：中國擴大核武庫 2030年前至少擁1千枚核彈

明知孩子確診仍送學校 馬連縣小學爆疫情75學生隔離

編譯組／馬連縣4日電         
馬連縣父母在知情情況下將患有COVID的孩子送到學校；75名學生被隔離。（電視新聞截圖）
馬連縣父母在知情情況下將患有COVID的孩子送到學校；75名學生被隔離。（電視新聞截圖）

北灣馬連縣官員周六（12月4日）說，Larkspur市的柯德麥迪拉學區Neil Cummins小學爆發的疫情，是在一對父母上個月違反隔離和檢疫規定，故意將他們確診新冠肺炎的孩子及其手足送到學校後開始的。

據Larkspur市柯德麥迪拉學區總監蓋斯曼（Brett Geithman）說，這名兒童在11月8日那一周的病毒檢測中呈陽性。這兩個孩子在那一周的其餘時間和接下一周都繼續上學。他們的父母沒有通知學校檢測結果呈陽性，也沒有回覆公共衛生接觸者追蹤的多個電話。

這對父母可能因違反馬連縣的衛生命令而面臨輕罪指控，根據該命令，病毒檢測呈陽性的人必須將自己隔離至少10天。

據蓋斯曼說，11月18日，公共衛生官員在意識到記錄中的情況後與學區取得了聯繫。政府官員告知，「我們注意到你們沒有將該學生錄入COVID-19學生的數據庫。」該區立即聯繫了可能被接觸的學生家庭，並告訴他們第二天早上到學校報到，接受快速檢測。

蓋斯曼說，他和他的工作人員在那之後估計投入了150個小時進行測試、上傳數據和追蹤接觸者。包括該學生及其手足共有8名學生檢測呈陽性，沒有一個學生出現嚴重的疾病或不得不住院治療。大約有75名學生可能接觸到了病毒，因此需被隔離，工作人員中則並無檢測結果呈陽性者。

檢測 學區 疫情

上一則

阿縣Omicron感染者上周參加威州婚禮 1人南非返國

下一則

東灣阿拉米達縣發現5例Omicron 加州第3縣

延伸閱讀

哈蒙德蟬連最高薪學區總監 年薪逾60萬 僅工作232天

哈蒙德蟬連最高薪學區總監 年薪逾60萬 僅工作232天
勇士大勝籃網 柯瑞狂砍37分 杜蘭特：他是籃球大師

勇士大勝籃網 柯瑞狂砍37分 杜蘭特：他是籃球大師
代課老師不足 蒙郡公校感恩節24日提早放假

代課老師不足 蒙郡公校感恩節24日提早放假
歐洲議會訪團主席：中國侵略行徑讓歐盟更挺台

歐洲議會訪團主席：中國侵略行徑讓歐盟更挺台
歐洲議會代表團訪台 游錫堃：台歐新里程碑

歐洲議會代表團訪台 游錫堃：台歐新里程碑

熱門新聞

庫比蒂諾Main Street平時非常熱鬧，沒想到發生搶案。（本報檔案照片，記者李榮／攝影）

庫比蒂諾鬧區遇匪用槍抵頭 華男勞力士手表被搶

2021-12-03 02:19
華埠10街一鐘錶店被打破玻璃行竊。（記者劉先進 ／攝影）

金山奧克蘭華埠3店被砸 離譜賊人手被割「血染」碎玻璃

2021-11-28 23:45
全美首例Omicron病例是由舊金山加大病毒學家邱華彥的實驗室證實的。（電視新聞截圖）

美國首例Omicron 灣區華裔醫師邱華彥定序

2021-12-02 02:20
專家表示，任何變體病毒的發現，都應該為全球疫苗接種工作帶來新的緊迫感。（記者李怡/攝影）

灣區專家：變種Omicron勿恐慌 做好3件事最重要

2021-11-27 00:02
盜竊發生後，經營了38年的店主Rosita正在低價甩賣商品，計劃轉店回家養老。（記者李怡/攝影）

金山華埠老店被盜走25萬元珠寶 業主心寒想退休

2021-11-28 02:20
全美首例Omicron病例是由舊金山加大病毒學家邱華彥的實驗室證實的。（電視新聞截圖）

舊金山加大華裔醫師定序 發現美首例Omicron

2021-12-01 23:31

超人氣

更多 >
密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦
俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束

俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束
大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人
Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？

Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？
加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元