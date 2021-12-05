冤家再聚首 49人客場戰西雅圖海鷹

49人近端鋒基特爾（George Kittle）。（取材自Instagram）

49人周日（5日）將遠赴客場迎戰老冤家西雅圖 海鷹隊，作為多年來的同區死敵，兩隊在競爭本就十分激烈的國聯西區可謂是勢不兩立，每一次遭遇都是球員和球迷充滿火藥味的對決。賽前，49人近端鋒基特爾（George Kittle）就表示：「當你置身於西雅圖的場館，球迷的呼喊聲從四面八方向你襲來，你能感受到海鷹球迷對於你的憤恨，但這就是美式足球 應該有的樣子。」

對於一名職業美式足球運動員來說，排山倒海的噓聲不會嚇倒他們，反而會讓他們無比興奮。

49人季票擁有者張哲遠表示，西雅圖海鷹隊本賽季的表現並不盡如人意，由於受到傷病的困擾，戰績3勝8負的海鷹隊基本上失去了晉級季後賽 的希望，加之明星四分衛威爾森（Russell Wilson）剛剛從手指手術中傷癒復出，客觀的來說，49人的贏球希望更大。「但無論如何，只要有這位創造了無數神奇逆轉的威爾森在，海鷹仍是一支不容小覷的球隊。」張哲遠說。

「無論是情況有多麼糟糕，我都認為這一場比賽將是我們整個賽季最艱難的一場，我想他們也會這麼說的。」49人大將基特爾說。

49人在第13周主場戰勝明尼蘇達維京人，從而順利拿到了季後賽外卡資格。但若想保住這個位置，49人必須在常規賽剩餘的5輪比賽中保持全勝的戰績。

本周49人防守組領袖瓦爾納（Fred Warner）以及在本賽季發揮出色的外接手薩繆爾（Deebo Samuel）都可能會因為傷病無法上場。這對於49人來說是非常沉重的打擊，加之49人是客場作戰，勝負尚不明朗。

「利好消息是，海鷹這賽季實在是內憂外患，從上一場威爾森對陣華盛頓的糟糕表現來看，外界對於他傳球的時機與準確性都產生了非常大的懷疑。」張哲遠分析道。

很顯然，這位傳奇四分衛需要更長時間的恢復。而他與主教練卡羅爾（Pete Carrol）和球隊頭號外接手梅特卡夫（DK Metcalf）也存在著溝通問題，而且目前並沒有看到威爾森有任何主動溝通的意願。或許，這個曾經由威爾森和卡羅爾締造的國聯強隊，已經來到了崩潰和重建的邊緣。