聖荷西最大遊民營地 天然氣罐爆炸
位於聖荷西市中心附近的哥倫布公園（Columbus Park）遊民營地，是全市最大的遊民安置點之一。周四夜晚，營地內發生天然氣罐爆炸，摧毀了多輛遊民賴以生存的房車，目前沒有尚無傷亡報告。
據聖荷西焦點報的報報，被毀房車的車主之一桑托斯（Santos）自4月份就住在這裡，她在事故中被燒傷了腿部。桑托斯說：「爆炸聲音太大了，我聽見有人在尖叫，這簡直就是一場災難。」
由於哥倫布公園遊民營地的部分區域占用了聖荷西國際機場所規劃的機場用地，聯邦航空管理局曾威脅市政府盡快清理該區域，不然就撤回對機場的援助資金。迫於壓力，市府官員在過去的兩個月裡，已經對該營地進行了數次清掃，大約三分之二的營地面積被清掃出來。150名遊民，53輛房車被分流至另一處遊民營地，但那裡的居住環境僅是之前的三分之一。
根據聖荷西市府的數據，自今年1月份以來，全市已經清理了224處遊民營地，其中超過75%的清理都是在第三區和第七區進行的，其中第三區進行了108次清理活動。
「我們清掃的遊民營地是全市最多的，因為相比較其他區域，遊民更喜歡住在第三區，這也就不奇怪了。」該區市議員佩拉雷斯（Raul Peralez）說。
佩拉雷斯強調，清掃只是短期的解決方案。「我的團隊一直以來都在積極行動，幫助無家可歸人群。」佩拉雷斯說，「第三區也是第一個開設安全停靠點項目的區域，這個項目向居住在房車、汽車內的遊民家庭和個人提供安全的夜間停靠點。」
然而反對的聲音表示，清掃工作並不能從根本上解決遊民問題。清掃工作耗資巨大，並且對於遊民群體來說是毀滅性的。一份來自美國住房和城市發展部門的研究表示，聖荷西在2019年花費了485萬在清掃遊民營地上。許多遊民在清掃中，失去了全部的家當，並且他們在清掃結束後便很快又回到了原先的營地中。
市議員科恩（David Cohen）說：「這不是在解決問題。我們不能在清掃上花費如此多的財力，應該把有限的資源放在解決住房方案上。」
在疫情大流行期間，處於對病毒傳播的擔心，美國大部分城市都暫停了遊民營地的清理工作。但聖荷西在去年秋天就早早重啟了該項目，並在年初將清掃工作作為工作重點。
「遊民危機實際上是住房問題導致的。」聖他克拉拉縣可負擔性住房聯盟佩里（Sandy Perry）說，「市府的做法令人失望，將遊民趕出營地是錯誤的。」
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