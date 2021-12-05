聖荷西最大遊民營地 天然氣罐爆炸

好心人士向居住在哥倫布公園的遊民提供免費食物。（推特截圖）

位於聖荷西 市中心附近的哥倫布公園（Columbus Park）遊民營地，是全市最大的遊民安置點之一。周四夜晚，營地內發生天然氣罐爆炸，摧毀了多輛遊民賴以生存的房車，目前沒有尚無傷亡報告。

據聖荷西焦點報的報報，被毀房車的車主之一桑托斯（Santos）自4月份就住在這裡，她在事故中被燒傷了腿部。桑托斯說：「爆炸聲音太大了，我聽見有人在尖叫，這簡直就是一場災難。」

由於哥倫布公園遊民營地的部分區域占用了聖荷西國際機場 所規劃的機場用地，聯邦航空管理局曾威脅市政府盡快清理該區域，不然就撤回對機場的援助資金。迫於壓力，市府官員在過去的兩個月裡，已經對該營地進行了數次清掃，大約三分之二的營地面積被清掃出來。150名遊民，53輛房車被分流至另一處遊民營地，但那裡的居住環境僅是之前的三分之一。

根據聖荷西市府的數據，自今年1月份以來，全市已經清理了224處遊民營地，其中超過75%的清理都是在第三區和第七區進行的，其中第三區進行了108次清理活動。

「我們清掃的遊民營地是全市最多的，因為相比較其他區域，遊民更喜歡住在第三區，這也就不奇怪了。」該區市議員佩拉雷斯（Raul Peralez）說。

佩拉雷斯強調，清掃只是短期的解決方案。「我的團隊一直以來都在積極行動，幫助無家可歸人群。」佩拉雷斯說，「第三區也是第一個開設安全停靠點項目的區域，這個項目向居住在房車、汽車內的遊民家庭和個人提供安全的夜間停靠點。」

然而反對的聲音表示，清掃工作並不能從根本上解決遊民問題。清掃工作耗資巨大，並且對於遊民群體來說是毀滅性的。一份來自美國住房和城市發展部門的研究表示，聖荷西在2019年花費了485萬在清掃遊民營地上。許多遊民在清掃中，失去了全部的家當，並且他們在清掃結束後便很快又回到了原先的營地中。

市議員科恩（David Cohen）說：「這不是在解決問題。我們不能在清掃上花費如此多的財力，應該把有限的資源放在解決住房方案上。」

在疫情 大流行期間，處於對病毒傳播的擔心，美國大部分城市都暫停了遊民營地的清理工作。但聖荷西在去年秋天就早早重啟了該項目，並在年初將清掃工作作為工作重點。

「遊民危機實際上是住房問題導致的。」聖他克拉拉縣可負擔性住房聯盟佩里（Sandy Perry）說，「市府的做法令人失望，將遊民趕出營地是錯誤的。」