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灣區才創高溫紀錄 周末大幅降溫 沿海最明顯

記者李怡 / 舊金山報導
從周四開始，灣區氣溫將大幅下降。（記者李怡/攝影）
從周四開始，灣區氣溫將大幅下降。（記者李怡/攝影）

灣區的幾個城市創下12 月份最熱的新紀錄後，從2日起氣溫大幅下降。美國國家氣象局NWS表示，一股向南的陸上風和雲沿海岸吹向灣區，為灣區部分地區帶來涼爽的空氣和霧氣。

NWS 氣象學家狄亞茲（ Gerry Díaz ）說，2日早上6時，海灣附近地區的氣溫為45度，而前一天同一時間為64度。3日上午，沿海地區城市氣溫下降幅度最大。

狄亞茲說，這是一個明顯的指標，表明冷空氣將流入灣區。預計未來一周舊金山和屋崙的最高氣溫可能達到69度，康科德 (Concord) 最高氣溫為68度，蘇沙利度 (Sausalito) 最高氣溫為66度。某些地區的氣溫將達到70多度：柏克萊的氣溫為71度，紅木城的氣溫為72度。預計60度的涼爽天氣將持續到周六(4日)，沿海城市可能會達到50多度。

灣區空氣質量管理區表示，預計周六灣區空氣質量將保持在中等級別。空氣警報通常在空氣質量預計不健康或環境保護署的空氣質量指數高於100時發出，以衡量空氣中污染物的濃度。本周末空氣質量適中。

NWS表示，即將到來的周末灣區下雨的可能性仍然很低。預報顯示，下周一(6日)晚上，天氣系統可能會給北灣和從舊金山到沿海灣區城市帶來小雨。

灣區 舊金山 柏克萊

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