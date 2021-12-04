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「點亮舊金山」布里德歡迎市民、遊客回歸市中心

記者李怡 / 舊金山報導
市長布里德啟動點亮舊金山活動。（記者李怡攝影）
市長布里德啟動點亮舊金山活動。（記者李怡攝影）

舊金山市長布里德，12月3日晚啟動「點亮舊金山」（Let's Glow SF）城市建築投影展活動。旨在點亮舊金山市中心，吸引更多的家庭、市民、遊客回歸到市中心來，工作、消費、旅遊，促進經濟的進一步復甦。市議員佩斯金、市估值官郭華建等民選官員陪同出席活動。

一幅投影展在金融區的建築上展示。（記者李怡攝影）
一幅投影展在金融區的建築上展示。（記者李怡攝影）

布里德在點亮舊金山投影展啟動儀式上說道，點亮舊金山，歡迎大家回到城市中來，因舊金山有較高的疫苗接種率，我們有信心大家可以安全放心地回來。回來看看這個城市為大家提供的各項功能，看看這個城市已經準備好了迎接大家的回歸，並不是大家在社交媒體上看到的那樣，冷清的、不安全的、蕭條的。舊金山已越來越恢復它往日的活力，也已承擔起它所具有的辦公、消費、娛樂、旅遊的功能。

前來觀看「點亮舊金山」投影展的市民。（記者李怡攝影）
前來觀看「點亮舊金山」投影展的市民。（記者李怡攝影）

Let's Glow SF，是一項適合家庭、免費且安全的純戶外投影景觀觀賞活動。本次活動旨在創造一個更有活力、更活躍的活動主題，來支持舊金山地區經濟的復甦。

本次投影藝術點亮活動，邀請了世界和本地著名的藝術家參與設計展示圖景，並在舊金山市中心金融區標誌性的建築中展示，觀看地址如下：One Bush Plaza；345 Montgomery St；Pacific Stock Exchange at 301 Pine St； Hyatt Regency at 5 Embarcadero Center；每個建築的投影主題都是不同的，由專門的國際藝術家設計而成。點亮投影展示活動從12月3日到12日，每晚5：30 - 10PM, 每五分鐘免費循環展示一次。旨在吸引灣區城市居民，來到舊金山市中心，安全戶外遊覽，並迎接節日的到來。更多信息請訪問 downtownsf.org

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