犯罪頻傳 加州入店盜竊法 加重刑責聲浪起

檢察官與零售商認為，加州應該制定更嚴格的入店盜竊法律。（美聯社）

受到最近一連串大規模打砸搶案件的刺激，加州 地方檢察官 和零售商紛紛站出來，反駁州長和檢察長有足夠工具打擊零售盜竊犯罪的說法。

前任加州地方檢察長協會（California District Attorneys Association）會長、現任艾爾杜拉多縣（El Dorado County）地方檢察長皮爾森（Vern Pierson）說：「在我們一次又一次告訴民眾，竊取他人財物無需承擔任何後果的情況下，這個社會已經無法運作。」

加州零售商協會（California Retailers Association）會長暨執行長米其林（Rachel Michelin）也表示，雖然入店行竊現象日益嚴重，但在加州最近發生的大規模盜竊事件中，成群結隊的無恥竊賊在眾目睽睽下衝入商店內大肆行搶，已讓這類犯罪進入另一個層次。米其林說：「我們覺得我們像受到攻擊。」

全國零售團體上個月估計，今年零售業因盜竊損失的金額達數百億元。部分州檢察長支持一項國會法案，要求網路零售市場採取更多防範措施，因為許多贓物都被放在網路上銷售。

針對加州州長紐森 （Gavin Newsom）和加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示執法部門仍有打擊這類犯罪的工具，全國獨立商業聯盟（National Federation of Independent Businesses）加州分部主任卡巴特克（John Kabateck）說：「這顯然不是事實，因為這類犯罪現在不會消失，未來也不會消失。」

不過，邦塔3日宣布，灣區一個被破獲的五人盜竊集團已依現行法律被判處多項重罪，包括進行組織性零售盜竊、收受贓物和洗錢；洛杉磯縣2日也宣布，抓獲14名涉及近期11起打砸搶劫案的嫌犯；舊金山地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）上周也表示，已對九名在舊金山聯合廣場搶劫商店的嫌犯提起告訴。

紐森一再表示，檢察官可以將多項盜竊輕罪「堆砌」成一項重罪，但皮爾森說：「這是對法律的嚴重誤解。」

皮爾森表示，法律很難證明一個涉及多次盜竊同一受害者的嫌犯造成受害者損失超過950元。他說：「加州法律說得很清楚，我們不能把小額盜竊堆砌為一項重罪。」

不過，支持47號提案的加州安全與正義（Californians for Safety and Justice）發言人馬修斯（Will Matthews）引述刑法關於收受贓物、組織性零售犯罪、共謀、重大盜竊或集體犯罪的部分表示，這些法律提供了許多可以提出更嚴重指控的途徑。

一家律師事務所上周與檢察官協會共同提出了一項法案，建議判處過去曾因各種盜竊犯罪被定罪兩次或兩次以上的罪犯入獄一年。這項由律師希爾塔克（Thomas Hiltachk）提出的法案說：「明目張膽的零售盜竊、汽車盜竊、住家門口盜竊行為已經失控。」