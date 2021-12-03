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華醫：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

醫護不接種疫苗 加州仍可能解雇

編譯組╱灣區電
疫苗強制令促使猶豫不決醫護人員去接種疫苗，而不是因此失去工作。(美聯社)
疫苗強制令促使猶豫不決醫護人員去接種疫苗，而不是因此失去工作。(美聯社)

儘管聯邦法官日前暫時阻止拜登政府要求全國健康照護員工於1月之前必須接種疫苗的規定，解雇行動仍可能會在加州發生。因為加州今年初發布該州專屬疫苗命令、適用於所有醫療保健一夠人員，從醫院、療養院、診所至洗腎中心，不僅包括醫護人員，也涵蓋保全、清潔人員與其他員工。

加州醫護疫苗施打期限原於9月底，多家加州大型醫療照護機構已暫停不遵守接種疫苗規定的員工工作，大部分是無薪休假。但多數機構在解僱員工之前，提供他們更多時間去接種疫苗。

凱瑟醫院系統在北加州有超過8萬2000名員工，近日宣布原本定於12月1日接種最後期限，又再次延長時間。若在11月7日當日或之前申請豁免的員工不遵守規定，將於12月8日被解雇。11月7日申請豁免疫苗者至少將於1月10日才會被終止工作。

凱瑟並未解釋延後接種疫苗期限的原因，也未提供可能被解雇員工人數。院方僅曾於10月透露，在全美各分院已解雇超過2000名員工。

其他醫療院所如聖他克拉拉谷醫療中心，已於加州訂立9月30日接種疫苗期限後的幾天內，開始解雇未接種疫苗員工。Sutter Health醫院系統曾於10月初表示，有不到200員工元因未遵守接種疫苗規定而休無薪假，並延後接種疫苗時間至10月15日，僅有少數員工最終被解職，幾位原本堅持不打疫苗者，也已接種且重返工作。

康曲柯士達縣John Muir Health健康機構有60人因未遵守規定而休假，並將疫苗接種期限延後至10月22日。發言人德瑞(Ben Drew)表示，院方最終解雇19名未接種疫苗且不遵守規定員工。

事實上，疫苗強制令促使猶豫不決醫護人員去接種，而不是因此失去工作。根據「凱瑟家庭基金會」10月份調查，僅有約三分之一未接種疫苗員工表示，若被迫接種或每周檢測，將辭去工作。最終僅有5%實際如此做。史丹福醫院未接種員工若沒有被批准的條件、如醫療或宗教理由，最多可被放無薪假6個月。但在疫苗強制令生效後2個月內，不到100名這類員工之中，約有半數遵守規定並返回工作崗位。

疫苗 加州 拜登

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