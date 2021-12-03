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紐森嚴厲喊話：應據現行法律起訴盜竊犯

編譯組／美聯社2日電
加州州長紐森2日嚴辭表示，必須根據加州現行法律起訴盜竊犯。（美聯社）
加州州長紐森2日嚴辭表示，必須根據加州現行法律起訴盜竊犯。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）2日以嚴正的口吻對不願起訴盜竊犯的地方官員喊話，表示應該根據加州現行法律起訴盜竊犯。

紐森指的是加州和美國近來犯下大規模零售搶案的罪犯，包括集體入店行竊和砸碎陳列櫃搶奪的罪犯。零售商表示，單人作案的盜竊事件也愈來愈嚴重，因為這些竊賊不需要承擔任何後果。

對自己的刑事司法改革成果感到自豪的紐森承諾，他會在下個月要提交給加州立法會審查的預算案中，大幅增加打擊零售盜竊犯罪集團的預算。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）1日也發表了類似的強硬說法，呼籲打擊組織性零售盜竊犯罪。他說：「這些是重罪。加州刑事司法系統有許多工具可以用來指控罪犯，同時追究相關人員責任。」

邦塔和紐森兩人也為2014年由選民投票通過的47號提案辯護，這項提案允許將某些盜竊和持有毒品的罪行從重罪改為輕罪。

紐森說，儘管加州最近發生一連串備受關注的盜竊案件，但自從47號提案通過後，侵占財產犯罪率大幅下降。加州犯罪統計數據顯示，加州去年侵占財產犯罪率下降了7.7%，其中以盜竊率下降近15%為最多，入室盜竊（burglary）下降4%。

不過紐森認為，最近發生的盜竊案數量之多，以及少有罪犯被起訴，都是「不可接受的」。他說：「一個人如果偷竊他人財產，警察就應該逮捕他，檢察官就應該起訴他，法官必須讓這些人對他們做出的違法行為負起責任。這些案件中並不是沒有受害者，我對這些罪犯沒有一絲同情。」

紐森認為，就算是偷竊價值950元以下物品的人也該以輕罪將他起訴，如果一再犯罪，就該累計視為重罪，但紐森指出，有些官員拒絕這麼做。他說：「我希望看到地方加強執法，正視法律，你們有權起訴那些累犯者。」

舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）的發言人馬修（Rachel Marshall）同意紐森的看法她說：「舊金山地檢處會起訴警方逮捕的案件，我們今年已經對80%的盜竊案提起告訴。」馬修表示，他們一直致力打擊組織性零售盜竊犯罪。

加州 紐森 預算

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