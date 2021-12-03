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華醫：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

紐森：節日期間 加州不會因Omicron關閉

編譯組／美聯社2日電
加州州長紐森表示，新變種病毒Omicron不至於讓加州再次關閉。（美聯社）
加州州長紐森表示，新變種病毒Omicron不至於讓加州再次關閉。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）2日表示，加州出現美國首例Omicron變種病毒病例並不令人意外，他應該不會在節日期間再次下令關閉加州。

加州衛生官員表示，他們正在加州各個機場加強對來自聯邦疾病防治中心（CDC）定義的Omicron疫區的入境旅客進行檢測。但除此之外，紐森表示，他應該不會再次頒布居家避疫令或其他新限制。

紐森2日在中谷麥塞德縣（Merced County）推廣新冠疫苗和補強針時說：「我有信心，如果我們能繼續保持在美國新增病例率最低、疫苗接種率最高、檢測陽性率最低的前十名內，就不會有問題。」

紐森2020年3月頒布了全美第一個居家避疫令，為了減緩病毒傳播，他制定了各項防疫規定，但引發許多居民不滿，對他發起罷免運動。不過，他在今年9月舉行的州長罷免選舉中輕易勝出，保住了州長大位。

舊金山衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）表示，美國首例Omicron病例是一名舊金山居民，他最近前往南非旅遊，11月22日回到舊金山，幾日後開始出現輕微症狀，11月29日接受新冠檢測呈陽性。舊金山加大研究員11月30日晚上收到這名感染者的樣本，經過通宵的基因定序比對後，證實是由Omicron引起。

加州和地方衛生官員以個人隱私為由，拒絕提供關於這名感染者的其他訊息。不過紐森透露，這名感染者年齡介於18到49歲之間，由於只出現輕微症狀，所以沒有住院，已完成疫苗接種，但還未接種補強針，因為離第二劑接種時間還不到六個月。

官員表示，他們會繼續透過加州的基因定序工作來監測Omicron的發展。加州衛生福利廳廳長加利（Mark Ghaly）說，已完成疫苗接種者感染病毒，可能會引起部分人士質疑疫苗的效力，尤其是對抗新變種病毒的效力。

加利說：「過去幾個月來，我們一直強調，疫苗最重要的功能是預防出現嚴重症狀、住院和死亡。這名Omicron感染者的症狀輕微，而且正在好轉中，足以證明接種疫苗的重要。」

加利表示，民眾應做好加州會出現更多Omicron病例的準備，大家必須提高警覺。

衛生官員呼籲民眾繼續做好各項防疫措施，包括接種疫苗和補強針、在公共室內場所戴上口罩、若出現症狀要接受檢測、並待在家中休息。

加州 疫苗 Omicron

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