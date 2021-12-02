美國首例Omicron 灣區華裔醫師邱華彥定序

全美首例Omicron病例是由舊金山加大病毒學家邱華彥的實驗室證實的。（電視新聞截圖）

舊金山 1日證實出現全美首個由新冠新變種病毒株Omicron 引起的病例，感染者是從南非返國的舊金山居民；這起病例是由舊金山加大華裔科學家邱華彥（Charles Chiu）的實驗室進行基因定序發現的。

自新冠疫情爆發以來，舊金山加大病毒學家邱華彥的實驗室一直與舊金山衛生局、加州衛生廳和生物科技公司Color合作，他們以驚人的速度，在很短的時間內就得以確認這是由Omicron病毒株引起的病例。

邱華彥實驗室於11月30日晚上8時收到樣本，然後進行快速的分子測試尋找病毒棘狀蛋白一項稱為「基因脫落」（gene dropout）的變異。他們在兩小時內獲得的結果顯示，很有可能是Omicron病毒株，但這還不是決定性的結果，實驗室另外使用了Oxford Nanopore Technologies製造的小型工具對病毒基因進行定序比對，最終獲得確切的證據證實是Omicron病毒株。

邱華彥表示，實驗室在5小時內確認樣本是Omicron病毒株，病毒基因在8小時內定序完成。他說：「我們差不多在今天（1日）凌晨4時左右完成了基因的定序，終於證明這的確是由Omicron引起的病例。」

接下來需要解答的問題包括：Omicron的傳播速度究竟有多快？傳染性有多高？它躲避疫苗 免疫力的能力有多強？需要多大的免疫力才能擊敗它？

聖荷西信使報（Mercury News）表示，邱華彥偵測、篩檢出Omicron的成果有助加速美國的研究。現在，科學家可以在實驗室裡開始培養Omicron，然後研究它的行為，觀察它感染健康細胞的速度，並測試需要多少抗體才能壓制它。一旦Omicron被成功培養出來，還可以分享給其他國家使用。

邱華彥指出，Omicron不太可能完全躲避根據舊版病毒製造出來的疫苗所提供的保護力，但它可能會降低疫苗的保護力。邱華彥說：「免疫力不是非黑即白的東西，不是『要麼得到完全保護，要麼就什麼保護都沒有』的狀況。」

邱華彥表示，為了保持健康，人們可能需要更多的保護性抗體，但這是一項挑戰，因為疫苗提供的抗體在六個月內會減少七成到八成，因此需要補強針幫助把抗體數量恢復到門檻以上。