灣區多個城市高溫破紀錄 月中有雨來

灣區1日多個地區氣溫創下歷史新高。（Getty Images）

這兩日受到溫暖高氣壓的影響，灣區 多個地區1日氣溫創下歷史新高。

國家氣象局數據顯示，舊金山 1日最高溫 為73度，打破1959年同日最高溫71度的紀錄，舊金山機場也以70度與其1959年創下的紀錄打平。

在灣區其他地區，馬連縣肯特菲爾（Kentfield）1日以70度擊敗它1995年同日創下的69度紀錄，屋崙以73度打破2014年的71度，聖荷西國際機場以75度打破1927年的72度，吉爾洛（Gilroy）以80度打破1958年的75度。此外，蒙特瑞縣1日以76度大幅超越它2013年締造的68度紀錄，該縣1日最高溫85度出現在沙林納斯（Salinas），打破過去維持的83度紀錄。

令氣象局跌破眼鏡的是北灣聖他羅莎（Santa Rosa），原本預測當地1日的氣溫會上升到75度左右，實際上只有約65度。

氣象學家狄亞茲（Gerry Diaz）說：「灣區這兩日有一股非常強勁的高氣壓盤踞在上空，造成氣候異常溫暖乾燥，尤其是1日，溫暖乾燥的空氣與下層空氣混合後進入海灣和山區，平時被海洋層遮蔽的區域也受到這股高氣壓的影響，各地因此出現破紀錄的高溫。」

狄亞茲表示，最終這股高氣壓會被盛行風往東吹去，或被低氣壓削弱，如果是這樣，就代表即將會出現一場暴風雨，但這可能需要很久的時間。

隨著海洋層逐漸形成，海風向內陸吹來，灣區2日起會開始降溫，但不意味著會降雨。狄亞茲說，自11月19日以來，灣區都沒有可測量到的降雨，下一次有機會下雨的時間會是12月中旬。