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美國首例Omicron 舊金山華裔醫師邱華彥定序

首例出現前 舊金山機場剛擴大旅客篩檢

編譯組／灣區1日電
CDC在舊金山國際機場實施旅客病毒檢測計畫XpresCheck。（美聯社）
CDC在舊金山國際機場實施旅客病毒檢測計畫XpresCheck。（美聯社）

受到新變種病毒Omicron的威脅，聯邦疾病防治中心（CDC）11月30日才宣布擴大舊金山國際機場和美國其他三個機場的旅客病毒檢測，舊金山1日就宣布出現美國首宗Omicron確診病例。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）11月30日在白宮的疫情簡報會上表示，已把機場旅客病毒檢測計畫XpresCheck的範圍擴大到美國四個主要機場，包括舊金山國際機場、亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）、紐約甘迺迪國際機場（JFK International Airport）和紐瓦克國際機場（Newark Liberty International Airport），11月28日起開始對來自南非、德國、法國和英國等已出現Omicron病例國家的旅客進行檢測。

舊金山機場發言人雅克（Doug Yakel）表示，舊金山機場每日約有770名來自德國的旅客，690名來自英國，360名來自法國，這些數字是直接從這些國家飛到舊金山的旅客，但不代表他們沒有去過其他國家。

雅克表示，來自南非的旅客比較難計算，因為南非和舊金山之間並無直飛航班。不過在疫情爆發前，舊金山機場每日約有7到8名來自南非的旅客經由其他機場來到舊金山。

XpresCheck檢測是自願性質，旅客可以在機場接受核酸檢測（PCR），如果發現結果呈陽性，就會進行基因定序比對，以確定是否是由新病毒株引起。或者，旅客可以把核酸檢測盒帶回家，在抵達舊金山後的三到五天內自我檢測。

由於XpresCheck剛開始實施沒幾天，目前還不清楚舊金山機場或其他三個機場已接受檢測的人數。不過，在這項計畫中提供檢測和實驗室基因定序服務的兩家公司之一的Ginkgo Bioworks表示，到目前為止已為數千人進行了檢測。

除了機場擴大對旅客的檢測，舊金山加大科學家也正在篩檢舊金山機場廢水，看是否含有Omicron病毒株。

根據CDC規定，任何年滿兩歲的旅客從國外入境美國之前，無論是否有接種新冠疫苗，都必須接受病毒檢測。完全接種疫苗的旅客必須出示上機前三天內的陰性檢測證明，未接種疫苗的旅客必須出示上機前一天內的陰性檢測證明。

紐瓦克國際機場 檢測 舊金山

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