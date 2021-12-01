玩樂沒戴口罩又被拍到 布里德澄清：屬私人區域

舊金山市長布里德日前在夜店狂歡沒有戴口罩的影片在網路上瘋傳。（取材自推特）

舊金山 市長布里德（Cream of Beat）日前又被人拍到在夜店內沒有戴口罩 唱歌跳舞，這段影片周末在社群媒體上瘋傳。這段影片引起許多人質疑，布里德自己是否有遵守她要求居民和商家遵守的衛生法規。

根據舊金山8月頒布的室內口罩強制令，所有進入公共室內場所的人都必須戴上口罩，包括夜店，除非正在用餐或喝飲料。

9月就曾被人抓包在室內音樂會上沒有戴口罩的布里德，11月30日對此事做出解釋，稱她當時是在夜店的私人區域和友人聚會，並未違反防疫 規定。

布里德說：「我是在夜店的私人區域，坐在自己的桌子上與朋友聚會和喝飲料，在這裡享受愉快的時光，我也遵守了防疫規定。沒錯，我是在跳舞、喝酒和玩樂，但我已盡我所能遵守了規定。可悲的是，我認為這些影片往往與現實不符。」她還指出，她在進出夜店和上廁所時都有戴上口罩。

這段只有10秒的短片27日出現在Instagram Stories上，從影片中可以看到布里德在一個擁擠的舞池裡和其他人隨著現場表演一起唱歌、跳舞，但並未看到她身旁有桌子和飲料。

市長辦公室並未透露布里德當時身在哪個夜店或現場表演者為何人。但舊金山紀事報（Chronicle）指出，那應該是RBL Posse感恩節夜晚在夜店Great Northern的表演，因為活動宣傳者Cream of Beat在Instagram上傳了一張布里德的照片。

不過，紀事報也為布里德緩頰表示，舊金山8月頒布的室內口罩強制令規定，「民眾獨自一人或與同住者一起待在公共建築內或完全封閉的空間中時，如辦公室，不需要戴口罩」，但布里德當時所在的私人區域，從影片中看起來並非一個完全封閉的空間。

針對此事，舊金山加大流行病學家陳子平說：「作為一個過去兩年不斷應付新冠疫情的人來說，我可以了解她的疲憊和需要重拾疫前樂趣的需要。但是，和上次一樣，我感到有些失望。因為那是一個公共室內場所，而且口罩令並未解除。如果希望居民遵守規定，官員必須以身作則。」