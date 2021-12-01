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揮刀快閃搶劫 30歲灣區劫車犯被控4罪

記者劉先進／瑪蒂尼茲報導
康曲柯士達縣地檢長貝克頓宣布，針對30歲的嫌犯約翰遜（Philander Johnson），發起四項重罪指控。（取自地檢長官網）
康曲柯士達縣地檢長貝克頓宣布，針對30歲的嫌犯約翰遜（Philander Johnson），發起四項重罪指控。（取自地檢長官網）

灣區猖狂的組團快閃搶劫，再有1名嫌犯被捕。康曲柯士達縣地檢長貝克頓（Diana Becton）11月30日宣布，針對30歲的嫌犯約翰遜（Philander Johnson），發起四項重罪指控，包括搶劫、用致命武器攻擊和兩項綁架劫車罪。

24日，約翰遜先到五金店搶劫電動工具，碰到店員時候揮舞著刀。接著跑到停車場，拿刀威脅司機開車逃走，跑到東灣聖拉蒙（San Ramon）後，他離開這輛車，再次綁架司機劫車逃離，最終被警方交通攔截逮捕。

根據地檢處提供給本報的資料，約翰遜和兩名身份不明的人，在24日進入康縣黑鷹區域（Blackhawk）的王牌五金店（Ace Hardware），並試圖擄走幾個電動工具。當遇到商店工作人員時，他揮舞著一把刀，最終逃之夭夭。與同夥分開後，約翰遜來到附近的一個停車場，強行進入一名不知情的駕駛者車內，用刀威脅司機開車逃離。跑到聖拉蒙後，他離開這輛車，又綁架劫持另一司機，故技重施，讓司機開車帶著他逃跑。

地區的執法部門觀察到車輛行為可疑，並進行了交通攔截，在受害者司機的協助下，逮捕了約翰遜。

貝克頓說，這種厚顏無恥的犯罪狂歡，是對社區安全的公然侵犯。康縣地檢處正在與整個灣區的執法夥伴合作協調，以確定有組織的零售盜竊行為的犯罪者身分。地檢官將在法律允許的範圍內，對犯罪分子進行起訴。

約翰遜此前犯下另一起商店盜竊罪，正在等待判決。根據地檢處的起訴文書，他在保釋或簽署保證書後被釋放期間（Own Recognizance）犯下重罪，包括用致命危險武器攻擊罪，兩項綁架劫車罪，二級搶劫罪等。約翰遜目前被拘留，等待過堂。

30歲的嫌犯約翰遜，先到五金店搶劫，再兩次劫持綁架司機逃跑，最終被聖拉蒙警方逮捕...
30歲的嫌犯約翰遜，先到五金店搶劫，再兩次劫持綁架司機逃跑，最終被聖拉蒙警方逮捕。（取自聖拉蒙警局官推）

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