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專家：Omicron最快數天後在灣區出現

編譯組／灣區30日電
專家預測，灣區最快數天內就會出現Omicron病例。（Getty Images）
專家預測，灣區最快數天內就會出現Omicron病例。（Getty Images）

新變種冠狀病毒Omicron以其更強的傳染性和躲避疫苗的能力在全球各地敲響了警鐘；儘管美國到目前為止還未發現Omicron病例，但專家相信，Omicron病毒株已經進入美國，一些專家更表示，灣區在數周到數天之內就可能宣布Omicron病例。

康曲柯士達縣衛生局副局長茲維利（Ori Tzvieli）29日說：「我猜測，美國應該在數周內就會宣布發現第一起Omicron病例，加州和灣區緊接著也會宣布，無論如何，Omicron病毒株最終都會進入灣區。」

馬連縣衛生局局長威利斯（Matt Willis）同意茲維利的看法，他甚至說：「如果未來幾天灣區還沒有出現Omicron病例，才會讓人意外。」

威利斯說：「自我保護最重要的一個步驟就是接種疫苗，包括補強針。」談到重新修改室內口罩令解除標準，威利斯說：「我們會在對新病毒有更多了解後討論這個問題。」

儘管拜登總統在記者會上表示，Omicron病毒株「令人擔憂」，但不致於「造成恐慌」。不過世界衛生組織（WHO）表示，初步證據顯示，Omicron的傳染風險「非常高」，而且可能造成重症患者激增。

Delta病毒株今年在美國以驚人的速度傳播，現在仍是灣區、美國和全世界最主要傳播的病毒株。由於醫學界目前對Omicron病毒株所知甚少，如果Delta病毒株是一個指標，那麼Omicron病毒株也可能在人群中快速傳播。

根據加州公布的變種病毒追蹤數據，Delta病毒株今年5月在定序病例中只占6%，但到了6月就狂增為46%，把原來的主導病毒株Alpha踢到一旁。自此，加州幾乎100%的新冠病例都是由Delta病毒株引起的。

Omicron病毒株之所以引起恐慌，是因為它的變異程度指出它可能具有高傳染性，甚至高於Delta病毒株。

白宮首席疫情顧問佛奇（Anthony Fauci）29日表示，Omicron病毒株的傳播將「無可避免」；明尼蘇達大學流行病研究與政策中心（Center for Infectious Disease Research and Policy）主任歐斯特宏（Michael Osterholm）預測，Omicron病毒株將擊敗Delta病毒株成為「新擂台王」；部分專家也擔心，由於Omicron病毒株有大量突變，新冠疫苗對抗它的效力可能不如對抗Delta病毒株。

茲維利表示，灣區衛生官員已確定核酸檢測（PCR）和抗原檢測（antigen test）都可識別Omicron病毒株，而且他們會進行更多全基因定序比對。

威利斯也表示，馬連縣醫院正在對陽性樣本進行定序比對，他們也要求所有診所將最近去過已出現Omicron病例地區病人的樣本送檢。

Omicron Delta病毒 灣區

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