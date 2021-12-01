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葛謨性騷案：CNN「無限期停職」王牌主播的新聞室風暴

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搭機赴台前 華裔影人被砸車偷相機 損失6000多元

記者李晗 / 舊金山報導
嫌犯鑽入車內。（視頻截圖）
嫌犯鑽入車內。（視頻截圖）

一名華裔電影人在舊金山被砸車，相機也被盜走，損失高達數千元。當時他正在舊金山日本城一帶購物，準備前往機場搭乘飛機前往台灣。

他的車輛被砸、竊賊偷竊攝影設備的視頻，剛好被附近的人拍下，相關視頻也在社交媒體上瘋傳。

這名電影人表示希望保有隱私，因此希望報導中不具名，只是提及他是常駐紐約。他當時在舊金山是正在拍攝一些亞裔相關的紀錄片題材。他也表示，希望報導能夠提高公眾對於舊金山砸車偷竊問題的關注。

案發是在11月23日周二，當時他在舊金山日本城買食物，車就停在Post街路邊，打算吃點東西就去機場，搭乘飛機前往台灣。他說，自己雖然聽說過舊金山的砸車偷竊問題嚴重，但是認為當時日本城很熱鬧，人很多，應該不會有問題，因此就把攝影設備都留在車內。

沒想到他停好車離開半小時後，回到停車地點，發現自己車窗玻璃已經被砸，同時攝影設備被盜走。不僅如此，他此前數月在舊金山拍攝的影片內容存放在一個硬盤內，那個硬盤也被偷走。此外他的護照等證件也被偷走。

所幸的是，拍攝的內容都有備份，所以可以恢復，但是被偷走的硬件設備，比如相機、鏡頭等，損失高達6000多元。

隨後，一位好心人在路邊撿到了該華裔影人的護照和其他物件，直接聯繫到了他，他才得以拿回護照。記者聯絡他時，他已經回到台灣。

根據網路上的視頻顯示，當時天色已晚，一輛白色的車停在馬路中間，嫌犯鑽入了一輛停在路邊的灰色寶馬車，然後打開了車門，拿走了車內的一個行李箱，放入白色的車內。隨後白色的車輛逃逸。視頻中能聽到車輛被砸之後的警報聲。拍攝視頻的人就是在灰色寶馬車的後面的車內，嫌犯看到有人拍攝也無動於衷，繼續偷竊。

白色的涉事車輛的車牌也被視頻拍下，但是許多犯案的車輛的車牌號碼均是被盜取的車牌。目前警方還在調查案件當中。

嫌犯從車內拿出一個行李箱。（視頻截圖）
嫌犯從車內拿出一個行李箱。（視頻截圖）

舊金山 攝影 日本

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