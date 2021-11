旅遊業新陰影 灣區3機場：無航班飛往最新禁令國家

新冠變種病毒Omicron 出現,對航空旅遊業發展產生新的陰影。(美聯社)

新冠變種病毒Omicron出現,引起全球輿論注目。但舊金山機場 假期間,旅遊人潮仍不斷成長,顯示新冠疫情陰影下,旅遊業仍繼續復興中。

上周感恩假期,從舊金山機場出遊的旅客約為33萬4000人,幾乎是去年感恩節旅遊周的兩倍。當然,與疫情前2019年感恩節出遊人數相比,仍然遜色一些。去年感恩節假期從舊金山機場出遊旅客共有12萬7797人。2019年疫情前則高達51萬8658人。

雖然每年感恩節日子不同,舊金山機場一般都統計感恩節一周期間的出外旅遊人數,由於假節機票一般調高,且是節日季開始,感恩節旅遊人數反映出民眾出外遠遊的信心與一般旅遊業的市場需求。專家表示,今年的這種現象振奮旅遊業者士氣。過去一年多來,美國 全國航空旅遊業在新冠疫情影響下,一直低迷不振。

美國政府解除疫情期間飛往南非、中國、印度、伊朗、巴西,以及28個歐洲國家的旅遊禁令後,舊金山國際機場11月間重新恢復飛往倫敦、法蘭克福,以及上海的航班,同時計畫12月間恢復從舊金山飛往都柏林、斐濟 (Fiji) ,以及巴黎的航班。

只是,新冠變種病毒Omicron出現,對航空旅遊業發展產生新的陰影。專家認為,Omicron變異病毒傳染力強,已被世界衛生組織歸類為「高關注變異病毒」(Varients of Concern, VOC)。世衛組織將新冠變種病毒分為三級級,由高至低依序為:高關注變種病毒、需留意變異病毒(Variants of Interest,VOI)、監控中變異病毒(Variants under Monitoring,VUM)。

Omicron被列為「高關注變種病毒」後,拜登總統立即發布美國將採取新旅遊禁令,從29日開始美國將禁止南非與一些非洲國家的旅客入境。世衛依據現有證據研判Omicron病毒最早11月9日於南非測得。雖然全球目前僅發現約100例確診,但已陸續於歐洲、亞洲出現。

灣區三大國際機場代表指出,白宮近日發出的旅遊禁令將不會影響到他們一般性操作。屋崙與聖荷西機場已恢復大部分國內航線。兩個機場的代表都表示,他們沒有任何航機飛往面臨最新禁令的國家。舊金山機場也沒有飛機飛往這些非洲國家。

聯合航空 (United Airlines) 為目前在舊金山機場作業規模最大的航空公司。公司代表指出,聯航仍計畫近日內開啟從東海岸飛往奈及利亞 (Nigeria)、加納 (Ghana) ,以及南非開普敦 (Cape Town) 的航班客機。

聯航發言人嘉里耶里 (Nicole Carriere) 表示,聯航繼續注意非洲航線旅遊禁令產生的影響,同時全力維持美國與非洲大陸安全旅遊與重要物品供應,目前聯航尚未傳出調整航班計畫。