金山市區盜竊猖獗 警方犯罪數據卻嚴重不足

11月16日夜間，位於舊金山華埠的珠寶店被盜。（本報檔案照片）

隨著年底節日臨近，舊金山 市區入店行竊案件，已成為社會治安的的一個引爆點，受到各家媒體與社區的廣泛關注與討論。但犯罪專家表示，目前準確評估入店行竊行為，所需要的數據嚴重不足。

根據舊金山警察局網站提供的數據顯示，從2018年1月開始，已經報告的入店行竊案件，每月約250起。疫情大流行開始時，數據急劇下降，之後隨著城市重新開放，案件開始緩慢增加。在2021年9月，入店行竊案件翻了一番。

但仔細查看這份警局數據，入店行竊激增的案件幾乎是來自同一家商店，那就是位於Metreon購物中心Mission St. 789號的Target 商店。僅在9月份，Target所在的市場南街十字路口就收到了154起入店行竊報告，高於8月份的13起。然後，在10月，來自這家店面的報告再次下降到了17起。

據Target商店經理 Stacy Abbott 說，這家店之所以在2021年9月份的盜竊案件激增，是因為使用了警方實施的新報案系統，既允許零售商 直接用電話報案。

警方發言人Robert Rueca警官表示，其他企業和個人在工作日都可以使用新的報案系統，而不僅僅是只有盜竊頻發的Target。但舊金山警察局並未回應有關新的報案系統，從什麼時候開始使用，或自系統實施以來，是否發現其他商店的入店行竊事件有所增加等問題。

從目前僅有的數據來看，Target商店入店行竊報案量，使舊金山整個城市的每月入店行竊率翻了一番。但對於舊金山具體的零售商入室盜竊案件，缺乏明確的數據，這意味著關於入店行竊等問題的爭論，並沒有以非常明確的事實為基礎，這也讓大家各執一詞。

沒有明確數據做支撐，會讓人們對入店行竊表示異常的擔憂。加州零售商協會發言人表示，在疫情大流行期間，犯罪行為大幅增加，推動了全市關閉商店的浪潮。目前刑事司法系統的寬大處理政策，讓很多的商店放棄了報案，甚至是提供任何的報告和數據。因為店家們認為，即使是報案，竊賊也不會受到應有的懲罰。

因並沒有準確的數據，也導致會有人質疑，對入店行竊激增的描述是否是準確的，並擔心這些描述可能會引發恐懼和政府強硬政策的實施，而這些政策都需要刑事司法改革的參與。

市長布里德 （London Breed ）等市府官員質疑被盜零售商的敘述。她說道，宣布關閉門店的主要公司，如 Walgreens，是因受到電子商務浪潮的衝擊，大流行之前的2019年就宣布將關閉數百家門店。大流行可能導致這些商店的客流量進一步減少，從而降低了利潤。警方的數據表明，在大流行期間入店行竊和盜竊的報告有所減少。

佛羅里達大學犯罪學家、損失預防研究委員會主任 Read Hayes表示，雖然現在媒體有大量關於入室行竊的報導，各方也持有不同的觀點，但都不能準確提供舊金山市目前實際入店行竊率的可靠數據，因為這些數據實際並不存在。