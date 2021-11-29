金山2建案遭議會否決 加州州府要求解釋

469 Stevenson目前是一處停車場。金山議會近期也阻截了在該處的一項建案。（谷歌地圖）

舊金山 市議會在近期的會議投票 中，阻截了兩個住房建設開發案，引起爭議。加州 州府已經介入，要求市府官方解釋原因。

加州深陷住房危機，房價高企，但是對於如何解決住房問題各方意見存在分歧，尤其是在可負擔住房的建設、市場價的房屋、租客保護等議題上。

加州住房和社區發展局（Department of Housing and Community Development）住房問責主任韋斯特（Shannan West），近日致信舊金山市府規畫局，要求舊金山官方要在30天的時間內提供解釋，為何要否決兩個住房建案，涉及800多個住房單位。

兩個住房建案分別位於南市場和田德隆區，地址是469 Stevenson街和450 O’Farrell街。Stevenson街現在是一處停車場，O’Farrell街則是一處教堂。兩個建案都在規畫委員會中獲得通過，但是未能通過市議會這一關。Stevenson街的建案本身計畫建成一個27層、共計495個單位的大型公寓項目。而O’Farrell街的項目也是一個有316個單位的住房項目。

韋斯特在信中直指舊金山的做法「限制了」住房供應，而提供住房是當務之急。信中也指出議會的投票結果，可能會違反了住房問責法案（Housing Accountability Act），法案要求地方市縣政府必須通過符合規例的住房建案。

舊金山規畫局回應表示，對於州府致信要求解釋一事早有預料，也表示會在規定時間內提供解釋。局方也表示立場上支持上述建案，但是議會有權否決。

反對建案的非盈利開發商TODCO此前也表示，否決建案可以保護弱勢的居民，包括散房酒店內的居民和移民社區人士，反對街區士紳化（gentrification）和逼遷。

舊金山市長布里德（London Breed）一直支持增加房屋建設。對於議會否決了Stevenson項目，她也發聲抨擊，稱這一決定是「舊金山如何陷入住房危機」的「完美例子」。她說該項目符合所有標準，項目建成之後，可以在交通樞紐一帶建造約500套新住宅。「我們不能一直拒絕新建設的住房，卻又在問為何租金昂貴，」她說。