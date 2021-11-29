我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國加大打擊#MeToo運動？彭帥只是其中之一

防疫漏洞？南非航班不停飛 公民、綠卡可返美

加州防野火 中半島開放空間局獲150萬經費

編譯組／灣區28日電
中半島開放空間局獲得150萬元基金，用於新近推出的「荒野防火計畫」(美聯社)
中半島開放空間局獲得150萬元基金，用於新近推出的「荒野防火計畫」(美聯社)

加州保留野生動物局」(the California Wildlife Conservation Board) 贈與中半島開放空間局 (the Midpeninsula Regional Open Space District) 一筆150萬元基金，協助中半島開放空間局發展其新近推出的「荒野防火計畫」(Wildland Fire Resiliency Program)。

中半島開放空間局成立於1972年，主要任務為保護南灣地區的綠野空間，長期以來特別強調山火預防工作，然而去年SCU 閃電複合大火 (SCU Lightning Complex Fire) 爆發，聖他克拉拉縣受到嚴重衝擊。中半島開放空間局也提高警覺，將預防山火列為其組織首要工作項目。

中半島開放空間局公共關係主管葛斯納 (Leigh Ann Gessner) 表示，開放空間局今年夏天完成「荒野防火計畫」，計畫案中包含幾個部分，整體而言，整個計畫案目標為減低山火爆發危險，如果萬一不幸，山火引燃時，將確保救火單位立即動員搶救，同時確保開放空間整體生態不受到重大破壞。

葛斯納表示，開放空間局對預防山火一向積極主動，每年他們都維持幾百哩長的森林救火道路，以及直升機起降地點。雖然如此，加州目前情況不同，開放空間局決定採取主動預防措施。

「荒野防火計畫」共分成四部分，第一部分為植物管理 (vegetation management) ，其首要任務為維持植物生態健全。此外員工將與地方緊急救火單位合作，確定開放空間容易引發山火地點，同時研究萬一山火爆發，前往搶救的路線圖。

葛斯納表示，防火計畫第三部分為利用科學方法，設計最有效的防火方式。第四部分為設計林地防火管理流程。

「加州保留野生動物局」所提供的150元基金主要用於增強開放空間局的植物管理，包括預防雜草植物引發火災，同時準備萬一山火爆發，如何迅速恢復野生林地生態發展。

葛斯納稱，植物管理分成好幾個項目，如移除雜草，林地上茂密的叢木，同時確保林蔭覆蓋面積，這些工程用來預防山火爆發。

雖然中半島開放空間局之前已著手進行植物管理，專家表示，新推出的管理計畫案，將會將整個管理效應增長六倍。

加州海岸保護協會 (the California Coastal Conservancy) 今年稍早亦頒贈中半島開放空間局一筆約50萬元的基金，用來維持聖馬刁縣的植物區管理。中半島的植物區範圍包括Sierra Azul、長山嶺 (Long Ridge)、薩拉度加山口 (Saratoga Gap)，以及熊溪紅木林 (Bear Creek Redwoods) ，總面積約為353畝林地。

山火 加州

上一則

金山奧克蘭華埠3店被砸 離譜賊人手被割「血染」碎玻璃

下一則

金山2建案遭議會否決 加州州府要求解釋

延伸閱讀

加州法院臨時阻止監獄疫苗令 恐讓獄中疫情氾濫

加州法院臨時阻止監獄疫苗令 恐讓獄中疫情氾濫
讀者投書／加州農產改良 日本農民貢獻大

讀者投書／加州農產改良 日本農民貢獻大
加州總檢察長 會亞太裔社區領袖 談司法與亞裔熱門話題

加州總檢察長 會亞太裔社區領袖 談司法與亞裔熱門話題
防野火 南加4萬用戶26日仍無電可用

防野火 南加4萬用戶26日仍無電可用
防野火續停電 南加４萬用戶26日仍無電

防野火續停電 南加４萬用戶26日仍無電

熱門新聞

劫匪搜索喬伊納車子，他才掏出槍還擊。（視頻截圖）

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

2021-11-23 21:00

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

2021-11-22 17:47
瓊斯（左起）與貝恩斯遭警方逮捕。（巴洛阿圖警局提供）

北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕

2021-11-25 19:25
專家表示，任何變體病毒的發現，都應該為全球疫苗接種工作帶來新的緊迫感。（記者李怡/攝影）

灣區專家：變種Omicron勿恐慌 做好3件事最重要

2021-11-27 00:02
一段影片顯示舊金山警員在盜竊案發生時袖手旁觀。紅圈為開大燈照射歹徒汽車的警車。（網路影片截圖）

舊金山盜竊案警員袖手旁觀 監視器曝光 各界震驚

2021-11-25 02:19
盜竊發生後，經營了38年的店主Rosita正在低價甩賣商品，計劃轉店回家養老。（記者李怡/攝影）

金山華埠老店被盜走25萬元珠寶 業主心寒想退休

2021-11-28 02:20

超人氣

更多 >
不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手
藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美
逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍
泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它

泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它
護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」