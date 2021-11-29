油價飆漲 民眾可能轉買電動車 專家：反有利環保

新冠疫情影響汽油供應。灣區汽油價格飆漲到超過每加侖5元。(電視新聞截圖)

新冠疫情影響汽油供應。灣區汽油價 格飆漲到每加侖5元，有些城市如核桃溪市 (Walnut Creek) 每加侖汽油價格更飆高到5元以上。專家認為，目前這種汽油供應問題可望短期內得到解決。從保護環境角度來看，這未嘗不是一個好事，因為汽油價格過高，許多民眾可能會改開每加侖里程數高的小型轎車，甚至電動汽車 ，減少溫室效應氣體排放。

專家指出，如果從全球角度來看，灣區目前的汽油價格屬於中等。一些西歐國家如英格蘭、荷蘭，以及以色列等，由於汽油稅高，每加侖價格為7.5美元到8.5美元之間。可是有些石油生產國家如伊朗、科威特、委內瑞拉等，由於國家資助，每加侖汽油價格只有一毛錢到1.3美元。

如要進一步發展電動汽車，業界必須發展出更好的電池，另外政府必須與業界合作，興建更多電動汽車充電站。拜登政府推出基礎建設政策，這對電動汽車發展將是一個好消息。

消息傳出，政府可能撥款3億8400萬元，協助加州 興建更多電動車充電站。另外聯邦政府有一筆推展電動車充電站的基金，總金額高達75億元。這筆基金主要用於在全國各州推展充電站，加州政府可加入申請。

加州推展環保建設雄心勃勃，計劃於2030年達到500萬輛電動汽車上路，達到零溫室效應氣體排放目標。屆時全加州計劃建造25萬座電動車充電站。

加州目前共有7萬3000座以上的充電站。根據加州能源委員會，如要達成零溫室效應氣體排放目標，加州一地必須興建120萬座電動車充電站。

專家同時表示，有些人故意將汽車內燃機的防制噪音設備解除，不但如此，有些人甚至蓄意加強機器產生的噪音，因此汽車一發動時，引擎發出噪音比除草機聲音還大，驚動鄰近駕駛員，這些蓄意製造擾人噪音的民眾可能會觸犯噪音法。