我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國加大打擊#MeToo運動？彭帥只是其中之一

防疫漏洞？南非航班不停飛 公民、綠卡可返美

油價飆漲 民眾可能轉買電動車 專家：反有利環保

編譯組╱灣區28日電
新冠疫情影響汽油供應。灣區汽油價格飆漲到超過每加侖5元。(電視新聞截圖)
新冠疫情影響汽油供應。灣區汽油價格飆漲到超過每加侖5元。(電視新聞截圖)

新冠疫情影響汽油供應。灣區汽油價格飆漲到每加侖5元，有些城市如核桃溪市 (Walnut Creek) 每加侖汽油價格更飆高到5元以上。專家認為，目前這種汽油供應問題可望短期內得到解決。從保護環境角度來看，這未嘗不是一個好事，因為汽油價格過高，許多民眾可能會改開每加侖里程數高的小型轎車，甚至電動汽車，減少溫室效應氣體排放。

專家指出，如果從全球角度來看，灣區目前的汽油價格屬於中等。一些西歐國家如英格蘭、荷蘭，以及以色列等，由於汽油稅高，每加侖價格為7.5美元到8.5美元之間。可是有些石油生產國家如伊朗、科威特、委內瑞拉等，由於國家資助，每加侖汽油價格只有一毛錢到1.3美元。

如要進一步發展電動汽車，業界必須發展出更好的電池，另外政府必須與業界合作，興建更多電動汽車充電站。拜登政府推出基礎建設政策，這對電動汽車發展將是一個好消息。

消息傳出，政府可能撥款3億8400萬元，協助加州興建更多電動車充電站。另外聯邦政府有一筆推展電動車充電站的基金，總金額高達75億元。這筆基金主要用於在全國各州推展充電站，加州政府可加入申請。

加州推展環保建設雄心勃勃，計劃於2030年達到500萬輛電動汽車上路，達到零溫室效應氣體排放目標。屆時全加州計劃建造25萬座電動車充電站。

加州目前共有7萬3000座以上的充電站。根據加州能源委員會，如要達成零溫室效應氣體排放目標，加州一地必須興建120萬座電動車充電站。

專家同時表示，有些人故意將汽車內燃機的防制噪音設備解除，不但如此，有些人甚至蓄意加強機器產生的噪音，因此汽車一發動時，引擎發出噪音比除草機聲音還大，驚動鄰近駕駛員，這些蓄意製造擾人噪音的民眾可能會觸犯噪音法。

加州 汽車 油價

上一則

度假歸來 聖他克拉拉縣促做病毒檢測 避免傳播

延伸閱讀

加州法院臨時阻止監獄疫苗令 恐讓獄中疫情氾濫

加州法院臨時阻止監獄疫苗令 恐讓獄中疫情氾濫
灣區商家防快閃搶劫 每月花3萬元安保

灣區商家防快閃搶劫 每月花3萬元安保
加州總檢察長 會亞太裔社區領袖 談司法與亞裔熱門話題

加州總檢察長 會亞太裔社區領袖 談司法與亞裔熱門話題
讀者投書／加州農產改良 日本農民貢獻大

讀者投書／加州農產改良 日本農民貢獻大
5-11歲疫苗接種率 灣區6縣全加州最高

5-11歲疫苗接種率 灣區6縣全加州最高

熱門新聞

劫匪搜索喬伊納車子，他才掏出槍還擊。（視頻截圖）

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

2021-11-23 21:00

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

2021-11-22 17:47
瓊斯（左起）與貝恩斯遭警方逮捕。（巴洛阿圖警局提供）

北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕

2021-11-25 19:25
專家表示，任何變體病毒的發現，都應該為全球疫苗接種工作帶來新的緊迫感。（記者李怡/攝影）

灣區專家：變種Omicron勿恐慌 做好3件事最重要

2021-11-27 00:02
一段影片顯示舊金山警員在盜竊案發生時袖手旁觀。紅圈為開大燈照射歹徒汽車的警車。（網路影片截圖）

舊金山盜竊案警員袖手旁觀 監視器曝光 各界震驚

2021-11-25 02:19
盜竊發生後，經營了38年的店主Rosita正在低價甩賣商品，計劃轉店回家養老。（記者李怡/攝影）

金山華埠老店被盜走25萬元珠寶 業主心寒想退休

2021-11-28 02:20

超人氣

更多 >
不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手
藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美
逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍
泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它

泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它
護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」