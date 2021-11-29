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度假歸來 聖他克拉拉縣促做病毒檢測 避免傳播

記者李榮／聖荷西報導
聖他克拉拉縣府呼籲，感恩節有出遊或者聚會的民眾，都去做新冠肺炎病毒檢測。（記者李榮／攝影）
聖他克拉拉縣府呼籲，感恩節有出遊或者聚會的民眾，都去做新冠肺炎病毒檢測。（記者李榮／攝影）

感恩假期結束，聖誕、新年、年終假期都即將隨之而來。由於新冠肺炎（COVID-19）疫情依然持續，且還有變種病毒的威脅，聖他克拉拉縣政府衛生局提醒，在出遊回家後應該去做新冠肺炎病毒的檢測，避免病毒的傳播。

「想在節日過後安心，並健康的返回工作崗位及日常生活？去做檢測！」聖他克拉拉縣府衛生局指出，感恩假期時有許多人出遊，民眾如果在感恩假期聚會與出遊的話，「結束或旅行返回後請做檢測，就算沒有任何症狀。」因為，受感染者很可能因為不知道自己已經有了新冠肺炎，而繼續去上班、上學，或是和家人朋友吃飯聚會，「去做檢測可以有效避免不必要的家庭或社區傳播。」

若檢測出來的結果是陽性，聖他克拉拉縣府衛生局指出，陽性者必須遵循居家隔離措施，以防止疾病傳播。無論是否已經接中了疫苗，都必須要居家隔離。不過，依照經驗，大多數患有新冠肺炎的人士屬於輕症，可以在家中康復。

衛生局也進一步表示，如果真的得到了新冠肺炎病毒，必須密切留意症狀；如果症狀惡化，請儘早就醫。如果症狀惡化且患者已年滿60歲或以上，或者患有心臟病、肺病或腎病、糖尿病、高血壓或免疫系統減弱等問題，則應立即與醫生聯絡。並且千萬不要去上班、上學或去公共場所。

衛生局表示，有新冠肺炎症狀的民眾從症狀首次出現以來10天以後，並且在未服用退燒藥情況下不發燒已超過了24小時，且其他症狀也已經改善，則可以與他人相處、接觸。 如果沒有症狀，則在第一次陽性檢測以來10天後，可以與他人相處、接觸。

然而，衛生局也提醒，只要生病，則必須要在家裡。任何感到不適的人，即使是輕微的症狀（喉嚨痛、咳嗽、流鼻涕），都應該留在家裡，與他人隔離並做檢測。

衛生局建議，可以在智能手機上啟用「CA Notify（加州的新冠肺炎暴露通知系統）」，掌握疫情動態。 目前新冠肺炎的檢測都不需自付費用，民眾可上網SccFreeTest.org或致電408-970-2000，了解有關新冠肺炎居家隔離與檢疫的更多信息。

新冠肺炎 檢測 疫情

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