聖荷西傳統回來了 「公園裡的聖誕節」市中心步行穿城

聖荷西的 「公園裡的聖誕節」重返市中心。 （取自美聯社）

周五（11月26日），聖荷西 的年度傳統又回到了市中心，下午6點在Plaza de Cesar Chavez公園舉行的聖誕樹亮燈儀式拉開了聖誕季的序幕。

去年因為COVID-19疫情 ，「公園裡的聖誕節 」（Christmas in the Park）不得不尋找其他方式來傳播節日的歡樂；而今年聖荷西這一多年的節日傳統又回來了。

這個有40年歷史的傳統活動今年將在聖荷西市中心舉行其經典的步行穿城，新的駕車穿城活動也將在Cunningham湖公園舉行。

與去年相比，駕車活動將是一種新的體驗：途中有12個不同的主題區域和 「一英哩的微笑」，你同時會聆聽嶄新的背景音樂，節奏韻律與超過12萬個拐杖糖燈。

市區將有一棵新的65英尺高的聖誕樹，它有一個步行通道，每小時播放一次10分鐘的燈光秀，還有更多更多……。

「再加上一個全新的啤酒和葡萄酒花園，我們稱之為Blinky's Tavern（它是一個充氣木屋結構），還有以巨大的泰迪熊、流星和走道點綴品為形式的新型發光裝飾物，」明斯基（Minsky）說。